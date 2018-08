One Upon a Time in Hollywood: Mike Moh sarà Bruce Lee nel film di Tarantino

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 agosto 2018

Mike Moh sarà Bruce Lee in "Once Upon a Time in Hollywood" di Quentin Tarantino.

Molti non sanno che Bruce Lee era a Hollywood quando Sharon Tate venne uccisa dalla famiglia di assassini di Charlie Manson. Quentin Tarantino porterà questa oscura parte della storia in Once Upon a Time a Hollywood e ha trovato l'attore perfetto per ritrarre la leggenda del kung fu.

Sarà l'attore e artista marziale Mike Moh ad interpretare l'ambito ruolo. Moh ha spesso reso omaggio a Bruce Lee sui social media, e ora riuscirà ad incarnare l'iconico maestro di arti marziali.

C'è una storia dietro l'omicidio di Sharon Tate che non è spesso citata in film e documentari sull'argomento. All'epoca in cui Sharon Tate incinta veniva brutalmente uccisa insieme ad alcuni dei suoi più cari amici, il regista Roman Polanski sospettò per un momento che Bruce Lee avesse ucciso sua moglie e il futuro bambino.

Quando è stato rivelato alcuni mesi fa che Bruce Lee sarebbe stato un personaggio del film, molti fan di Quentin Tarantino sono rimasti sorpresi. Ma il coinvolgimento di Lee può essere ricondotto ad un paio di occhiali da sole trovati sulla scena del crimine. All'epoca in cui i corpi furono scoperti nell'estate del 1969 non si era ancora al corrente di Charles Manson e dei suoi seguaci, che misero in atto questi crimini atroci come mezzo per scatenare una guerra a sfondo razziale.

Roman Polanski si stava allenando con Bruce Lee quell'estate, mentre Lee tentava di entrare nel mondo del cinema dando lezioni di kung fu per guadagnare rapidamente denaro. Lee si è anche allenato con Sharon Tate, offrendole supporto per il film del 1968 La Fabbrica del Rock - The Wrecking Crew. Un giorno Bruce disse a Polanski che aveva perso i suoi occhiali da sole. Questo particolare attirò l'attenzione di Polanski perché la polizia aveva scoperto un paio di occhiali da sole nella residenza della Tate e i poliziotti credevano che questi occhiali da sole appartenessero al killer non ancora identificato. Polanski era consapevole che Bruce Lee era teoricamente in grado di uccidere a mani nude, ma è chiaro che si trattava di pensieri di un uomo traumatizzato dagli eventi.

Mike Moh cintura nera di Taekwondo americano è noto per aver interpretato Ryu nella web serie Street Fighter: Assassin's Fist e per il ruolo di Triton nella serie tv Inhumans di Marvel. Moh tornerà ad interpretare Ryu anche nel nuovo videogioco Street Fighter II: The World Warrior di Capcom.

Fonte. The Wrap