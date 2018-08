Stasera in tv: "Inganno in paradiso" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 agosto 2018

Rai 2 stasera propone "Inganno in paradiso", thriller televisivo del 2016 diretto da Michael Feifer e interpretato da Boti Bliss, Antonio Sabato Jr., Ion Overman e Jacqueline Lord.





Cast e personaggi

Boti Bliss: Tamara

Antonio Sabato Jr.: Dario

Ion Overman: Sherry

Madison Spielvogel: Kailani

Jacqueline Lord: Dena

Danny Adams: Justin

Megan Blake: Mrs. Hobbs

Kim Estes: Mr. Meyers

Clyde Kusatsu: Ufficiale della Guardia Costiera

Jon Mayfield: Pilota

Shawn Tira: Manny





La trama

Dopo aver ereditato otto milioni di dollari, Tamara (Boti Bliss) si reca alle Hawaii con i suoi migliori amici Dena e Sherry, regalando loro una vacanza interamente spesata. Le cose non potrebbero andare meglio, fino a quando Tamara incontra Dario (Antonio Sabato Jr.), un affascinante velista italiano che la fa innamorare. Travolta in una turbinosa storia d'amore, Tamara passa ogni secondo possibile con Dario che naviga sul suo yacht, con un sacco di tempo trascorso sottocoperta in preda alla passione. Quando Dena viene ritrovata morta, Dario scompare e tutti i soldi vengono prelevati dal conto in banca di Tamara, che si rende conto che qualcuno puntava ai suoi milioni e adesso vuole vendetta. Dopo aver appreso la terribile verità su chi stava tramando per rovinarle la vita, Tamara riprende ciò che è giustamente suo prima che colui che ha tramto contro di lei diventi violento e tenti di farla tacere una volta per tutte.





Curiosità