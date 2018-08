Stasera in tv: "Parigi a tutti i costi" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 agosto 2018

Rai 3 stasera propone Parigi a tutti i costi (Paris à tout prix), commedia francese diretta dalla regista italo-tunisina Reem Kherici e interpretata da Reem Kherici, Cécile Cassel e Tarek Boudali.





Cast e personaggi

Reem Kherici: Maya

Cécile Cassel: Alexendra

Tarek Boudali: Tarek

Philippe Lacheau: Firmin

Shirley Bousquet: Emma

Salim Kechiouche: Mehdi

Stéphane Rousseau: Nicolas

Joséphine Drai: Marine





La trama

Originaria del Marocco, Maya, è una bella e giovane stilista di un’importante maison d’alta moda francese. Vive a Parigi da più di vent’anni e si è perfettamente integrata. Dopo una serata fashion trascorsa in discoteca con le amiche, Maya viene fermata per un normale controllo dalla polizia. Il permesso di soggiorno della ragazza risulterà essere scaduto e verrà quindi automaticamente espulsa il giorno dopo dalla Francia; in meno di ventiquattr’ore si ritroverà catapultata nel bel mezzo del deserto nel suo paese d’origine a Marrackech. In Marocco, Maya, si scontrerà con le tradizioni e la cultura del paese che avrebbe voluto lasciarsi alle spalle. Abituata a Parigi, l’incontro/scontro con le sue origini creeranno situazioni paradossali e comiche, ma allo stesso tempo le riserveranno delle sorprese del tutto inaspettate.





Curiosità