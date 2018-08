Lilli e il vagabondo: Tessa Thompson interpreterà "Lilli"

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 agosto 2018

Disney ha trovato la voce di Lilli per il loro remake live-action di "Lilli e il vagabondo".

Trovata la voce di Lilli per il remake live-action Lilli e il vagabondo. Tessa Thompson, la Valchiria di Thor: Ragnarok, ha firmato per doppiare la ricca e viziata cagnolina di nome Lilli. Al fianco della Thompson ci sarà Justin Theroux, che fornirà la voce al randagio Biagio.

Charlie Bean, regista di LEGO Ninjago - Il film, è al timone del remake live-action "Lilli e il vagabondo". Il film sarà una mix di CG e live-action da una sceneggiatura di Andrew Bujalski.

Il film d'animazione originale segue un cocker spaniel viziato di nome Lilli, la cui vita comoda viene stravolta quando i suoi proprietari hanno un bambino. Quando Lady si ritrova libera e in strada, viene aiutata e protetta dallo scaltro randagio Biagio. Tra i due cani inizia a fiorire una storia d'amore, ma le loro numerose differenze, insieme ad un pericolo incombente in casa di Lilli, minacciano di tenerli separati. Si prevede che il remake live-action seguirà in gran parte la stessa trama dell'originale.

Altri membri del cast includono Ashley Jensen nei panni dello Scottish Terrier Jackie e Benedict Wong (Doctor Strange) in quelli del bulldog inglese Bull. Kiersey Clemons interpreterà il personaggio umano Darling, la proprietaria della Lilli di Tessa Thompson.

Per quanto riguarda la Thompson, l'attrice è nel cast della commedia Sorry to Bother You e sta attualmente girando lo spin-off di Men in Black. L'attrice è apparsa anche nel film di fantascienza Annihilation e la vedremo in Creed 2 che arriverà nelle sale a novembre.

L'originale "Lilly e il vagabondo" della Disney è uscito nel 1955 e fu un enorme successo per lo studio con un incasso nel mondo di 187 milioni di dollari. Un sequel direct-to-video Lilli e il vagabondo II - Il cucciolo ribelle è uscito nel 2001.

Fonte: The Hollywood Reporter