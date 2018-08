What Men Want: primo trailer del remake al femminile di "What Women Want"

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 agosto 2018

What Men Want: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia remake di Adam Shankman nei cinema americani dall'11 gennaio 2019.

Disponibile online un primo trailer di What Men Want, un remake al femminile con Taraji P. Henson della commedia What Women Want - Quello che le donne vogliono di Mel Gibson.

"What Men Want" di Paramount Pictures è prodotto Will Packer e James Lopez (Il viaggio delle ragazze) e diretto da Adam Shankman noto per il musical Hairspray. L'originale "What Women Want" seguiva Mel Gibson nei panni di un dirigente pubblicitario maschilista che acquisisce la capacità di ascoltare ciò che le donne pensano. L'ambizioso dirigente cercherà di usare questo potere per vendicarsi del nuovo direttore creativo (Helen Hunt) che gli ha soffiato un ruolo a cui ambiva, ma mentre usa questo potere per superare in astuzia il suo capo, lo scapolo incallito comincia ad innamorarsi di lei.

In "What Men Want" Taraji P. Henson interpreta Ali Davis, un agente sportivo di successo costantemente ignorata dai suoi colleghi maschi. Quando Ali si trova scavalcata per una meritata promozione, si domanda cos'altro deve fare per avere successo in un mondo di uomini..Finché non acquisisce la capacità di ascoltare i pensieri degli uomini! Con i suo nuovo potere, Ali cerca di superare in astuzia i suoi colleghi mentre gareggia per far firmare la prossima superstar del basket, ma i compromessi che dovrà affrontare metteranno alla prova la sua relazione con i suoi migliori amici e un potenziale nuovo interesse amoroso (Aldis Hodge) .

Il cast di "What Men Want" è completato da Tracy Morgan, Richard Roundtree, Wendi McLendon-Covey, Josh Brener, Tamala Jones, Phoebe Robinson, Max Greenfield, Jason Jones, Brian Bosworth, Chris Witaske e Erykah Badu.

What Men Want debutta nelle sale americane l'11 gennaio 2019.

Fonte: SlashFilm