Black Panther: l'action figure "Hot Toys" di Shuri

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 agosto 2018

Dal blockbuster Marvel "Black Panther", una nuova action-doll di Hot Toys ispirata alla battagliera Shuri di Letitia Wright.

L'acclamato Black Panther, uno dei film dell'Universo Cinematografico Marvel distribuiti da Marvel Studios all'inizio di quest'anno, ha infranto record, entusiasmato fan e critica e sbancato il box-office con oltre un milardo e trecento milioni di dollari d'incasso.

La principessa di Wakanda, Shuri, è a capo del "Wakandan Design Group" responsabile dello sviluppo della moderna tecnologia di questa nazione africana, colei che progetta gli strabilianti gadget di "Black Panther" come l'iconico "Q" faceva per l'agente James Bond. Quando il giovane re T'Challa viene coinvolto in un conflitto che mette a rischio la sua patria Wakanda e il mondo intero, Shuri si dimostra una cruciale alleata e un grande aiuto nella creazione di nuovi sistemi di sicurezza e e armi tra cui spiccano un nuovo costume per Black Panther e i suoi "guantoni" di Vibranio.

Hot Toys dopo la presentazione al Comic-Con di San Diego presenta l'attesa action-doll ufficiale della sorellina di T'Challa, la Shuri interpretata dall'attrice Letitia Wright.

Realizzata con una somiglianza impressionante con la Wright, la figure da collezione presenta una testa finimente scolpita con una tocco di vera classe per quanto riguarda l'acconciatura "afro". La figure indossa un nuovo elaborato costume da battaglia composto da un collare, bracciali color argento e blu e fascia tribale wakandiana gialla con fibbia argentata. La figure è fornita di una vasta gamma di armi e accessori tra cui un paio di guantoni di vibranio illuminati a LED (luce blu a batteria), una lancia, un braccialetto di "Kimoyo Beads", un set di 7 mani intercambiabili per varie prese e pose e un espositore a tema cinematografico.

Alta circa 29 cm con oltre 28 punti di articolazione, la nuova action-doll di Shuri è disponibile in pre-ordine sul sito Sideshowtoys.

Fonte: Hot Toys