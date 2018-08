The Guilty: trailer e poster del thriller di Gustav Moller

Di Pietro Ferraro giovedì 16 agosto 2018

Disponibili trailer e poster di The Guilty, il thriller danese che ha entusiasmato la critica. Il successo è stato così travolgente che il regista Gustav Moller ha già ricevuto diverse offerte da produttori americani per fare un remake inglese del suo film, offerte che il regista ha gentilmente declinato.

"The Guilty" è stato proiettato al Sundance Film Festival di quest'anno, dove ha vinto il premio del pubblico nella sezione "World Dramatic Competition", per poi ottenere ulteriori consensi durante le proeizioni in tutto il circuito dei festival. Il film si svolge interamente all'interno di un centralino per le chiamate d'emergenza.

"The Guilty" si svolge in un centralino per le chiamate d'emergenza in Danimarca dove troviamo l'agente di polizia Asger Holm (Jakob Cedergren) retrocesso al lavoro di scrivania. L'agente si aspetta un'altra giornata di routine come centralinista per le chiamate d'emergenza, ma tutto cambia quando risponde ad una telefonata del 911 in cui una una donna in preda al panico viene rapita, chiamata che poi si disconnette bruscamente. Asger, confinato alla stazione di polizia, è costretto ad usare gli altri come occhi e orecchie, mentre la gravità del crimine diventa lentamente più chiara. La ricerca per trovare la donna scomparsa e il suo assalitore richiederà ogni minima parte della sua intuizione e abilità, con il tempo che scorre veloce e i suoi demoni personali che cospirano contro di lui.

"The Guilty" è un thriller innovativo e inesorabile che si dipana in un crescendo di tensione mentre i colpi di scena si accumulano e segreti vengono svelati. La trama del film ricorda quella del thriller "The Call" con Halle Barry, ma il regista Gustav Moller ha citato come fonti d'ispirazione il podcast "Serial" e una vera chiamata al 911 di 20 minuti pubblicata su YouTube in cui una donna era in grado di parlare in codice al centralinista per le emergenze. Per quanto riguarda l'ispirazione da altri film, Moller ha citato Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet come modello di riferimento.

"The Guilty" è stato realizzato con un budget ai minimi termini, poco più di 570.000$, e il regista Gustav Moller ha raccontato che la sua intenzione era di realizzare un crime-thriller da manuale, completo di stereotipi del genere e una storia abbastanza semplice da coinvolgere le persone fin dalle prime battute.

Fonte: FirstShowing