Rambo 5: primi dettagli su trama e personaggi

Di Pietro Ferraro giovedì 16 agosto 2018

Hanno preso il via i casting per "Rambo 5" con nuovi dettagli su trama e personaggi.

Sylvester Stallone durante il fine settimana è tornato a stuzzicare i fan con un paio di immagini che accennavano a Rambo 5 e ora sono disponibili i primissimi dettagli su trama e personaggi. Il sequel è stato annunciato per la prima volta a maggio di quest'anno, e da allora abbiamo visto un teaser poster e fruito di piccoli dettagli sula trama forniti da Stallone. Ora che il processo di casting è ufficialmente iniziato, ulteriori dettagli sono emersi fornendo un'ìdea più chiara di come sarà la storia del film.

Rambo 5: Sylvester Stallone aggiorna sul sequel Sylvester Stallone via Instagram suggerisce riprese imminenti per "Rambo 5".

Come segnalato in precedenza "Rambo 5" si svolgerà in Messico e vedrà John Rambo collaborare con un giornalista per affrontare una banda di trafficanti di esseri umani che hanno rapito un gruppo di ragazze locali. In precedenza si pensava che Rambo si sarebbe confrontato con un cartello della droga dopo che la figlia del suo migliore amico viene rapita. Non è chiaro se la figlia sarà una delle ragazze rapite nella nuova storia. John Rambo inizierà il film vivendo in Arizona in un ranch dopo aver trascorso decenni fuori dal paese come spiega la sinossi a seguire.

Rambo si allea con un giornalista per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze locali rapite da un giro di traffico sessuale messicano, dopo aver tentato di trascorrere una tranquilla vita pacifica negli Stati Uniti nel ranch di famiglia in Arizona, in cui è approdato dopo decenni trascorsi all'estero.

Alcuni video dei casting sono trapelati online, fornendo alcune informazioni aggiuntive sulla storia di "Rambo 5". Il primo nuovo personaggio è Robert Siedel, che è un americano che svolge un ruolo nell'operazione del traffico di esseri umani. Siedel viene poi rapito da John Rambo mentre cerca di ottenere informazioni sulle ragazze scomparse. Il casting svela anche che le ragazze sono state portate a bordo di un sottomarino. Anche altri due personaggi di nome Hugo e Victor sono nella trama. Hugo è un "criminale perverso", mentre Victor è un trafficante di esseri umani. C'è anche il personaggio di Gabrielle, ma al momento non ci sono informazioni sul suo ruolo nel film.

Sylvester Stallone ha recentemente concluso le riprese di Creed 2, che arriverà nei cinema il prossimo novembre. Si ritiene che "Rambo 5" inizierà le riprese in Bulgaria il 1° settembre e poi trasferirà la produzione in Spagna alle isole Canarie. Non è noto se il film si girerà anche negli Stati Uniti. Rambo 5 arriverà nelle sale nell'autunno del 2019.

Michael Derek - Robert Siedel - Rambo V from Michael Derek on Vimeo.

Rambo V: Last Blood Audition-"Robert Siedel" from Cole Gleason on Vimeo.

Jan Cornet // RAMBO: V - "Hugo" and "Victor" from Jake Miller on Vimeo.

Luisa Rubino // RAMBO V - Gabrielle from Jake Miller on Vimeo.

Fonte: Screenrant / Geeks Worldwide