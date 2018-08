Nightmare Before Christmas: i nuovi gadget Funko per il 25° anniversario

Di Pietro Ferraro giovedì 16 agosto 2018

Funko annuncia la nuova linea di figures e gadget per il 25° anniversario del classico animato "Nightmare Before Christmas" di Tim Burton.

Nightmare Before Christmas celebra quest'anno il suo 25° anniversario e Funko sta celebrando l'occasione in grande stile. L'azienda renderà disponibile non solo una nuova linea di figures POP!, ma anche una serie di gadget, dai globi di neve alle matite colorate in arrivo per l'autunno.

Nightmare Before Christmas 2: annunciato il sequel a fumetti Il classico "Nightmare Before Christmas" fruirà di un sequel a fumetti incentrato sul cane fantasma Zero.

La linea di figures POP! include Snowman Jack munito di ombrello di zucchero filato, Sally con il suo cesto di provviste, il dottor Finkelstein sulla sua sedia a rotelle, il raccapricciante clown, il Vampiro Teddy con la sua anatra non-morta, il Demone Arlecchino e Mister Bau Bau (Oogie Boogie) senza il sacco di tela in testa. Tra i nuovi arrivi anche un Jack Skeletron con teschio lumiscente e il cagnolino fantasma Zero ed esclusivi portachiavi di Jack e Zero luminescenti.

Funko renderà disponibile anche una linea di Mystery Minis per la celebrazione di "Nightmare Before Christmas". I minis includono il Re delle Zucche, Jack, Sally, Dr. Finkelstein, il Sindaco, Pumpkin King Jack, Lock, Shock, Barrel,Scary Teddy, Pyjama Jack, Mister Bau Bau (Oogie Boogie) e un mini Zero luminescente. Hot Topic lancia una linea di globi di neve esclusivi con Lock, Shock, Barrel, Vampire Teddy, Mister Bau Bau (Oogie Boogie), il Sindaco, Jack, Jack vestito da Babbo Natale, Sally e Zero. Diversi nuovi giocattoli "SuperCute" in peluche stanno arrivando con versioni morbidose di Jack, Sally, Mister Bau Bau (Oogie Boogie), Dr. Finkelstein, Lock, Shock e Barrel.

Alcuni dei pezzi più interessanti in arrivo includono una figure deluxe di Jack & Zero in vinile, un teschio di Jack Skellington, una serie di set in vinile con due figures che includono Mister Bau Bau (Oogie Boogie) e Behemoth, Lock and Shock e il Sindaco di Halloween Town e Barrel. Come citato in apertura di articolo ci sono anche matite colorate di Jack, Mister Bau Bau (Oogie Boogie), Sally e Zero.

"Nightmare Before Christmas" è uscito nel 1993 diretto da Henry Selick e prodotto da Tim Burton. Selick e Burton girarono il film con l'esplicito intento di realizzare un classico natalizio alla stregua di Rudolph la renna dal naso rosso o Il Grinch, e bisogna ammettere che nonostante il bizzarro mix ricco di elementi "horror", il film è diventato un classico natalizio molto amato.

Fonte: Funko