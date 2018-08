The Tommyknockers: reclutato lo sceneggiatore della serie tv "The Exorcist"

Di Pietro Ferraro venerdì 17 agosto 2018

Lo sceneggiatore della serie tv "The Exorcist" scriverà il film "The Tommyknockers".

L'anno prossimo i fan di Stephen King potranno godere di nuove stagioni delle serie tv Castle Rock e Mr. Mercedes, così come del sequel IT 2 e Cimitero Vivente che arriveranno al cinema, seguiti da Doctor Sleep, sequel di Shining e l'adattamento di Buick 8 in uscita nel 2020. A questa lista di progetti in divenire va aggiunto The Tommyknockers aka Le Creature del Buio attualmente in produzione alla Universal.

"Tommyknockers" sarà scritto da Jeremy Slater creatore e showrunner della serie tv The Exorcist di Fox. Per quanto riguarda il cinema Slater ha scritto sceneggiature per l'horror The Lazarus Project, il remake americano Death Note e il reboot Fantastic 4 - I Fantastici Quattro. Non si sa ancora chi dirigerà "Tommyknockers", ma è confermato l'Atomic Monster di James Wan produrrà il film, insieme a Michael Clear. A seguire la sinossi ufficiale del romanzo.





In una bella giornata di giugno, mentre cammina nel profondo del bosco sulla sua proprietà a Haven, nel Maine, Bobbi Anderson inciampa letteralmente nel suo stesso destino e in quello dell'intera città, perché la sporgenza metallica grigia opaca che scopre nel terreno è parte di un oggetto di metallo misterioso e massiccio che potrebbe essere stato sepolto lì per millenni, Bobbi non può fare a meno di sviluppare un'ossessione e cercare di estrarlo...e le cui conseguenze influenzeranno e trasmuteranno ogni cittadino di Haven, giovane e vecchio. Significa scatenare poteri straordinari oltre quelli dei comuni mortali...e morte certa per tutti coloro che sono là fuori. Un inferno alieno ha ora invaso questa piccola città del New England ... una malignità aggressiva e violenta priva di ogni pietà o sanità mentale.

Slater avrà il suo bel da fare per adattare un volume considerevole di oltre 600 pagine, romanzo scritto da King sotto l'effetto di cocaina e di cui lo stesso scrittore ha parlato con la rivista Rolling Stone definendolo come un libro "orribile".

Tommyknockers è un libro orribile, è stato l'ultimo che ho scritto prima di didsntossicarmi e ci ho pensato molto ultimamente e mi sono detto: 'C'è davvero un buon libro qui, sotto tutto il genere di energia fasulla che fornisce la cocaina e dovrei rimetterci mano. Il libro ha una lunghezza di circa 700 pagine e penso che probabilmente c'è un buon romanzo di 350 pagine.

"Le creature del buio" è stato già adattato nella miniserie tv del 1993 The Tommyknockers - Le creature del buio interpretata da Jimmy Smits e Marg Helgenberger.

Fonte: The Wrap