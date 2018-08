Grease: John Travolta e Olivia Newton-John riuniti per il 40° anniversario del film

Di Pietro Ferraro venerdì 17 agosto 2018

John Travolta e Olivia Newton-John riuniti per il 40° anniversario di "Grease".

Le star di Grease, John Travolta e Olivia Newton-John, si sono riunite per celebrare i 40 anni dall'uscita del classico musical cinematografico. I due attori hanno posato per alcune foto dopo una proiezione di "Grease", insieme ad alcuni altri attori del classico del 1978.

La proiezione si è tenuta all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'Academy tiene periodicamente le proiezioni degli anniversari di alcuni dei film più iconici di Hollywood. Presenti alla proiezione per il 40° anniversario di "Grease" c'erano John Travolta, Olivia Newton-John, Didi Conn (Frenchy), Barry Peral (Doody) e il regista Randal Kleiser.

Per onorare il suo personaggio Danny Zuko, John Travolta indossava un paio di blue jeans, a differenza dei pantaloni eleganti neri, scelta più classica per abbinarsi al resto del suo abito. Olivia Newton-John ha invece abbinato una giacca rosa chiaro alla mise indossata per la proiezione.

John Travolta si è preso del tempo per ricordare la sua esperienza con "Grease". Sebbene abbia ovviamente amato l'intero film, l'attore ha rivelato quale parte dell'esperienza è stata la sua preferita in assoluto.

Il mio ricordo preferito è legato principalmente alla scena di "You're the One That I Want", perché non vedevo l'ora di esibirmi. L'intera canzone è pura gioia da ascoltare e da cantare. Mi è piaciuta la musicalità e come potevo ballarla. Era la stessa cosa con "Summer Nights" e "Greased Lightning".

"Grease" è stato descritto come un film che ha definito una generazione, quindi è stato bello che una buona parte del cast sia riuscito a tornare insieme per celebrare l'iconico musical del film a 40 anni dalla sua uscita.

OMG #Grease40!! I'm 34 years old but I remember I watched the movie when I had 7 years or so (several times at week!).After all these years I still watch it so I think is the movie that more times I've watched!Never gets old!Love you #JohnTravolta & #OliviaNewtonJohn and thanks😍 pic.twitter.com/t0cdZkAsow — Inma☘️ (@inMay18) 16 agosto 2018

Fonte: Yahoo Entertainment