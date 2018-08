Evil Dead: Bruce Campbell tornerà come Ash in un videogioco

Di Pietro Ferraro venerdì 17 agosto 2018

Bruce Campbell tornerà come Ash in un nuovo videogioco di "Evil Dead".

Grandi notizie per i fan di Bruce Campbell, l'attore tornerà nei panni del leggendario Ash Williams in un nuovo imminente videogioco di Evil Dead.

La notizia arriva come parte di una recente intervista di Bruce Campbell con il sito Bloody Disgusting. Abbiamo visto Campbell per l'ultima volta come Ash nell'ultimo episodio della serie tv Ash vs. Evil Dead. Una volta annunciato che Starz aveva ufficialmente deciso di cancellare la serie, Campbell ha annunciato il suo pensionamento dal personaggio di Ash, con grande dispiacere di molti fan del genere horror e del franchise "Evil Dead". Nonostante ciò in questa nuova intervista, Campbell ha rivelato che tornerà, almeno una volta ancora, a dare voce al personaggio.

Oh no no, è diverso, ho degli obblighi precedenti che devo soddisfare, stanno facendo un videogioco, e sono coinvolto in questo accordo, io sarò Ash per quello, perché non vorrei che venga coinvolta la voce di qualcun altro.

A maggio Bruce Campbell aveva scherzato sul fatto che ci sarebbero state nuove versioni di "Evil Dead", nonostante il mancato rinnovo della serie tv "Ash vs. Evil Dead" per una quarta stagione e nonostante la sua decisione di ritirarsi. Sembra che questo nuovo videogioco, di qualunque tipo sia, sia una di quelle nuove versioni a cui Campbell si stava riferendo. È stato anche accennato da Fede Alvarez che un Evil Dead 2, sequel del remake del 2013, potrebbe finalmente vedere la luce in un prossimo futuro.

Non ci sono dettagli su questo nuovo gioco, l'aggiornamento indica che potrebbe essere una sorta di videogioco in Realtà Virtuale, ma per ora è tutto quello che sappiamo. Inoltre non è chiaro se sarà canonico all'interno del franchise o qualcosa pensato come una storia indipendente al solo scopo di intrattenimento. Questo nuovo progetto sarà la quarta volta che Bruce Campbell presterà la voce al suo Ash per un videogioco. In precedenza l'attore ha collaborato ai videogiochi Evil Dead: Hail to the King, Evil Dead: A Fistful of Boomstick e Evil Dead: Regeneration.

Fonte: Bloody Disgusting