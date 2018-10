Halloween 2018: la colonna sonora integrale di John Carpenter

Di Pietro Ferraro sabato 20 ottobre 2018

Sacred Bones Records ha rilasciato la colonna sonora completa composta da John Carpenter per il nuovo "Halloween" di David Gordon Green.

[Clicca sull'immagine in alto per ascoltare la colonna sonora]

Svelata online la colonna sonora completa, composta da John Carpenter, per il nuovo Halloween di David Gordon Green.

Roma 2018, Halloween: Recensione del film di David Gordon Green 40 anni dopo l'Halloween originale Michael Myers è tornato. Con una terrorizzata e furiosa Jamie Lee Curtis ad attenderlo.

L'originale "Halloween" ha regalato ai fan uno dei temi musicali più iconici del genere horror composto dallo stesso Carpenter. Jason Blum, capo di Blumhouse, produttore del nuovo sequel, sapeva che riportare Carpenter a bortdo anche dal punto di vista della colonna sonora sarebbe stato un colpo vincente per l'operazione. In un'intervista rilasciata in concomitanza con la pubblicazione online della colonna sonora integrale, Carpenter ha ricordato il suo primo incontro con Blum.

Beh, [il produttore] Jason Blum è venuto a trovarmi e ha detto: "Invece di stare seduto in disparte a criticare queste persone, perché non salti a bordo e aiuti?". Così ho deciso di aiutare a cercare di farlo nel miglior modo possibile.

Oltre a firmare la colonna sonora del nuovo "Halloween", che funge da sequel diretto all'originale del 1978, John Carpenter è stato anche produttore esecutivo e consulente creativo per il regisata David Gordon Green (Strafumati). Per quanto riguarda la partitura, Carpenter ha rivisitato alcuni dei vecchi temi che hanno contribuito a rendere l'originale così grande, ma, con l'aiuto di suo figlio Cody Carpenter e del figlioccio Daniel Davies, Carpenter è stato in grado di creare qualcosa che potesse coinvolgere anche un pubblico moderno.

Abbiamo i temi di base del primo film, ma li abbiamo migliorati con la nuova tecnologia con cui lavoriamo oggi. E' stato come un viaggio nel tempo. All'epoca stavo lavorando con amplificatori a TWT che dovevi sintonizzare. Oggi è incredibile, ma abbiamo inventato una nuova musica in certi posti che lo richiedevano, non è possibile semplicemente riadattare qualcosa, ma lavorare per il film, quindi era una combinazione di due cose, vecchie e nuove, ed è stato semplicemente uno spasso. E' stato davvero divertente!

"Halloween 2018" è stato proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle sale il 25 ottobre con una grintosa Jamie Lee Curtis ancora una volta nei panni di Laurie Strode, pronta ad affrontare il suo incubo peggiore.

TRACK LISTINGS:

1. Intro

2. Halloween Theme

3. Laurie’s Theme

4. Prison Montage

5. Michael Kills

6. Michael Kills Again

7. The Shape Returns

8. The Bogeyman

9. The Shape Kills

10. Laurie Sees the Shape

11. Wrought Iron Fence

12. The Shape Hunts Allyson

13. Allyson Discovered

14. Say Something

15. Ray's Goodbye

16. The Shape Is Monumental

17. The Shape and Laurie Fight

18. The Grind

19. Trap the Shape

20. The Shape Burns

21. Halloween Triumphant

Fonte: Sacred Bones Records





Halloween 2018: anteprima e dettagli della nuova colonna sonora di John Carpenter

Il prossimo reboot/sequel Halloween di Blumhouse / Universal vede a bordo John Carpenter, che oltre ad aver dato la sua benedizione è coinvolto sia come produttore esecutivo che come compositore principale della colonna sonora. Parte del fascino dell'originale "Halloween" era rappresentato dall'iconico tema musicale quindi i fan sono entusiasti di ascoltare una nuova rivisitazione dell'iconica colonna sonora di cui oggi possiamo ascoltare un'anteprima.

Halloween: nuova immagine ufficiale con Jamie Lee Curtis Michael Myers ritorna nel sequel / reboot "Halloween" diretto da David Gordon Green - Al cinema dal 25 ottobre 2018.

L'album sarà pubblicato da Sacred Bones Records, che ha pubblicato l'anteprima insieme alla dichiarazione a seguire.

La nuova colonna sonora rende omaggio alla classica colonna sonora di Halloween che Carpenter ha composto e registrato nel 1978, quando ha cambiato per sempre il corso del cinema horror e della musica per sintetizzatori con il suo capolavoro a basso costo. Una nuova versione dell'iconico tema musicale originale è incluso nel film di Green, il familiare ritornello in 5/4 che trafigge la colonna sonora come il coltello dell'Ombra. Il resto della colonna sonora è altrettanto avvincente e incorpora qualsiasi cosa, dalle atmosfere "synth" agli inquietanti brani per tastiere, alle percussioni elettroniche che si susseguono. E' stato realizzato con poche risorse in più rispetto all'originale colonna sonora di Carpenter e il suo spirito musicale è stato preservato.

Sacred Bones ha quattro diverse versioni della colonna sonora disponibili per il pre-ordine. La prima versione è una "Limited Edition" dall'aspetto lineare, che si distingue per il vinile color arancione. Ce ne sono solo 2000 disponibili e si vendono ad un prezzo di 26$. Ci sono anche l'LP in vinile in edizione limitata a 22$, l'LP in vinile nero edizione standard per 19$ e per i fan degli anni '90 si può avere la colonna sonora in un CD per soli 14$.

Waxwork Records offre una variante speciale con vinile "Mask White", "Jumpsuit Blue" e "Blood Red Swirl" per 25$, ma non includono il poster di Michael Myers. Sono disponibili anche numerose altre varianti che includono Red and Black Splatter "Art Edition" disponibile solo nel John Carpenter Tour, il Pumpkin Orange Vinyl disponibile presso gli US Indie Shops, il Bloody Knife Vinyl disponibile presso gli Indie Shops del Regno Unito, l'Orange e White Starburst Vinyl disponibile solo su Newbury Comics, Dirty Bloody Mask Vinyl disponibile solo su FYE, Orange and Black Starburst Vinyl disponibili su Rough Trade, Half Black / Half Orange Vinyl che è un'esclusiva Rocket (Australia) e il Bloody Pumpkin Vinyl che puoi trovare solo su Books-a-Million.

L'album sarà disponibile online dal 19 ottobre, la stessa data in cui l'Halloween di Blumhouse arriva nei cinema statunitensi (l'uscita italiana è fissata al 25 ottobre). L'uscita del reboot coincide anche con il 40° anniversario dell'originale Halloween uscito nel 1978 e ampiamente accreditato come imperituro cult slasher degli anni '80. Sacred Bones ha realizzato anche 2.000 copie di una speciale "art edition" che include un poster alternativo del film illustrato da Chris Bilheimer e stampato in vinile trasparente con un inserto "zucca arancione" (il prezzo è di 26$).

La trama ufficiale di Halloween 2018:





Una troupe di documentaristi britannici arriva negli Stati Uniti per visitare Michael in prigione per una retrospettiva sulla notte di terrore del maniaco, ma il loro progetto diventa molto più interessante quando Myers sfugge alla custodia, recupera la sua maschera e cerca vendetta su Laurie, con gli altri che lungo la strada diventano naturalmente parte del suo impressionante "body count". Nei decenni successivi alla fatidica notte di Halloween che ha alterato per sempre la vita dell'ex babysitter, Laurie si è armata e preparata per l'inevitabile ritorno di Michael, a scapito della sua famiglia, tra cui la figlia Karen e la nipote Allyson. Laurie Strode arriva al suo ultimo confronto con Michael Myers, che l'ha perseguitata da quando è scampata per poco alla sua follia omicida nella notte di Halloween di quarant'anni prima.

Halloween 2018 è diretto da David-Gordon Green da una sceneggiatura che ha scritto con il suo frequente collaboratore Danny McBride. Il film riunisce Jamie Lee Curtis con il Michael Myers originale, l'attore e controfigura Nick Castle, per quella che è stata annunciata come una epocale battaglia all'ultimo sangue.

Halloween 2018 arriva nei cinema italiani il 25 ottobre 2018.

Fonte: Sacred Bones Records