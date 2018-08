Auguri per la tua morte 2, The Gallows 2: Jason Blum conferma sequel già pronti

Di Pietro Ferraro sabato 18 agosto 2018

Jason Blum di Blumhouse Boss aggiorna sullo status dei sequel "Auguri per la tua morte 2" e "The Gallows 2".

Blumhouse ha un paio di sequel in arrivo il prossimo anno che sono già stati girati. Il responsabile dello studio Jason Blum ha fornito un aggiornamento sullo stato di Auguri per la tua morte 2 (Happy Death Day 2) e The Gallows 2 (The Gallows Act II) durante una recente sessione di domande e risposte su Twitter. Non solo è stato confermato che questi due sequel sono stati già girati, ma Blum ha già visto "Auguri per la tua morte 2" e afferma che è piuttosto buono.

"Auguri per la tua morte 2" ha iniziato le riprese a maggio, con il regista Christopher Landon e la protagonista Jessica Rothe entrambi di nuovo a bordo. A quanto pare lo studio si è mosso in gran fretta e dato l'utilizzo di Blumhouse di budget molto contenuti, una produzione approcciata in tempi rapidissimi non è una sorpresa. Quando è stato chiesto un parere sulla qualità di "Auguri per la tua morte 2", Blum ha risposto: "Alcuni di noi l'hanno visto ed è buono".

Auguri per la tua morte uscito lo scorso anno è stato una piacevole sorpresa, il thriller utilizzava l'idea del loop temporale del classico Ricomincio da capo con una intrigante digressione slasher. Il film ha avuto un enorme successo incassando 123 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 4,8 milioni. Dopo un incasso tanto notevole lo studio ha dato subito luce verde ad un sequel che a quanto pare prende ispirazione da Ritorno al futuro e riprende esattamente da dove il primo film era stato interrotto. Al momento non c'è una data di uscita per il sequel, ma visto che il film è già pronto lo studio dovrebbe averlo programmato per il 2019.

Per quanto riguarda "The Gallows 2", a luglio è stato riferito che la commissione censura americana aveva già valutato il film, quindi anche in questo caso il film era già bell'e pronto. Il film è interpretato da Ema Horvath, Brittany Falardeau e Chris Milligan e uscirà con il titolo "The Gallows Act II". Qualcuno ha chiesto a Jason Blum quando il film sarà effettivamente nelle sale, e anche se il produttore non ha fornito una data precisa ha comunque fornito una finestra temporale: "Entro i prossimi 9 mesi credo".

Anche The Gallows - L'esecuzione ha incassato bene quando è uscito nel 2015, con 43 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo da un budget di appena 2 milioni di dollari, in netto contrasto con la pessima valutazione del 16% registrata su Rotten Tomatoes. Secondo quanto riferito "The Gallows 2" è incentrato su un'aspirante attrice, interpretata da Ana Rue, che si trasferisce in una prestigiosa nuova scuola dove i suoi desideri perversi s'intrecciano in una sfida virale capace di evocare uno spirito malevolo.

Some of us saw it and it’s good. https://t.co/E66NG3q4my — Jason Blum (@jason_blum) 17 agosto 2018

Within next 9 months I believe. https://t.co/u6EfdwiLIu — Jason Blum (@jason_blum) 17 agosto 2018

