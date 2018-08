Blumhouse vuol rilanciare alcuni classici horror inclusi "Scream" e "Alien"

Di Pietro Ferraro sabato 18 agosto 2018

Jason Blum, capo di Blumhouse, rivela di voler rilanciare tutta una serie di classici horror sulla scia di Halloween 2018.

Dopo aver messo mano alla saga di Halloween, Blumhouse sembra avere l'intenzione di di reinventare altri franchise horror in futuro. Lo studio si è fatto un nome trasformando film dai micro-budget in grandi successi. Alcuni esempi recenti includono Scappa - Get Out e Split. Lo studio è riuscito anche a creare dei franchise di successo come Paranormal Activity e La notte del giudizio. Il 25 ottobre arriverà nelle sale l'ultimo ambizioso progetto dello studio, il reboot/sequel Halloween 2018. Ma Jason Blum, boss di Blumhouse, ha rivela che Halloween non è l'unico grande franchise che tenteranno di affrontare negli anni a venire.

Jason Blum ha recentemente partecipato ad una sessione di domande e risposte su Twitter. Durante questo incontro molti fan erano interessati ad altri franchise, remake ed operazioni di questo genere che potrebbero essere in arrivo. Quando è stato chiesto specificamente se lo studio ha in programma di ottenere i diritti su altre grandi saghe horror, Blum ha risposto: "Le possibilità sono eccellenti".

In passato Blum ha espresso interesse a riportare l'icona horror Jason sul grande schemro e a rilanciare la saga Venerdì 13. Durante l'incontro Blum ha ribadito il suo interesse per "Venerdì 13", ma purtroppo quel particolare franchise è nel bel mezzo di una complicata disputa legale, quindi per il momento è molto difficile fare previsioni. Oltre a "Venerdì 13" sono stati citati altri franchise su cui Blum ha messo gli occhi, tra questi Scream, Alien e Il corvo con Blum che ha rivelato di stare attivamente cercando di ottenere i diritti per il fumetto di culto di James O' Barr, di cui è stato recentemente cancellato un tentativo di reboot che ha visto coinvolti il regista Corin Hardy e l'attore Jason Momoa.

Per quanto riguarda "Scream", Blum ha risposto con uno speranzoso "mai dire mai", mentre riguardo ad "Alien", Blumhouse potrebbe rilanciare la saga dopo i deludenti prequel di Ridley Scott, il confuso Prometheus e il pessimo Alien: Covenant.

Un franchise che Jason Blum non sembra aver fretta di riavviare è invece Nightmare, tuttavia il produttore non ha escluso un ritorno di Freddy Krueger dopo il terribile remake del 2010. Altri titoli di cui Blumhouse sta tentando di acquisire i diritti sono The Blob e Christine di Stephen King, il primo ha già fruito di un notevole remake negli anni '80, mentre Christine è stato adattato nel 1983 in un film di John Carpenter.







the chances are excellent https://t.co/zdB211xH6N

— Jason Blum (@jason_blum) 16 agosto 2018

Never say never https://t.co/2Ix4l5BrPZ — Jason Blum (@jason_blum) 17 agosto 2018







We thought about it but passed. https://t.co/rWey5pW8HJ

— Jason Blum (@jason_blum) 17 agosto 2018





