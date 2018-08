The Dawnseeker: trailer e poster dell'horror fantascientifico di Justin Price

Di Pietro Ferraro sabato 18 agosto 2018

The Dawnseeker: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror fantascientifico di Justin Price in uscita negli Stati Uniti il 4 settembre 2018.

Il nostro sole sta morendo. Per salvare il nostro mondo, viaggeranno verso un pianeta lontano. Ma non sono soli. Questa la premessa del primo trailer di The Dawnseeker, un horror fantascientifico girato con l'appeal di un B-movie anni '80.

L'horror fantascientifico di Justin Price contrappone cinque mercenari contro una pericolosa creatura aliena. 2245, il sole della Terra si è ridotto e non fornisce più l'energia necessaria per sostenere la vita umana. Cinque mercenari ingaggiati viaggiano su un pianeta inesplorato per raccogliere un raro minerale noto come "stardust" per ricostituire la stella morente. Dopo che la loro navicella spaziale si schianta sul pianeta alieno, sono perseguitati e braccati da una creatura molto più avanzata e letale di qualsiasi cosa abbiano mai incontrato prima.

Interpretato da Franziska Schissler, Alexander Kane, Jason Skeen e Khu, "The Dawnseeker" segna il tredicesimo lungometraggio del regista Justin Price con altri due film attualmente in lavorazione (S.O.H.N.: The Rise of Achak, Pharoahs), altri crediti di Price includono il fantasy con licantropi Dark Moon Rising e gli horror The 13th Friday e The Elf.

"The Dawnseeker" di Uncork'd Entertainment debutta negli Stati Uniti "On Demand" il 4 settembre 2018.

Fonte: Bloody Disgusting