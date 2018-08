Star Wars: Lucasfilm cancella uno spin-off ambientato su Tatooine

Di Pietro Ferraro sabato 18 agosto 2018

Lucasfilm cancella uno spin-off di "Star Wars" ambientato su Tatooine.

Secondo quanto riporta il sito Cinemablend, Lucasfilm avrebbe messo in stand-by o forse definitivamente cancellato il lavoro di pre-produzione per uno spin-off di Star Wars che avrebbe visto un ritorno sul pianeta Tatooine. Questa notizia arriva direttamente dallo scenografo Neil Lamont, che faceva parte della troupe che lavorava a questo misterioso spin-off. Questo "stop" potrebbe far parte delle conseguenze della tiepida accoglienza e della deludente performance al box-office dello spin-off Solo.

Star Wars: Lucasfilm smentisce lo stop agli spin-off Lucasfilm smentisce le voci di uno stop agli spin-off di Star Wars a seguito del flop di "Solo" .

Ad oggi il film in solitaria di Han Solo non è riuscito a superare i 400 milioni d'incasso nel mondo da un budget di 275 milioni. Per un film di "Star Wars" un incasso del genere equivale ad un sonoro flop, ancor di più se paragonato al grande successo del precedente spin-off Rogue One che ha superato il miliardo d'incasso. In una recente intervista Neil Lamont ha rivelato lo stop improvviso che ha colpito lo spin-off che si apprestavano a girare.

Stavamo iniziando il nostro lavoro su un altro spin-off di Star Wars e sì, stavamo tornando su Tatooine, che sarebbe stato interessante, e a qualche altra nuova galassia, quindi speriamo che, se si riprenderà, avremo la possibilità di proseguire il lavoro.

Lucasfilm ha recentemente smentito uno stop generale agli spin-off in programma, quello che sappiamo per certo è che Star Wars 9 è attualmente in produzione sotto la direzione di J.J. Abrams e che debutterà nelle sale cinematografiche a dicembre 2019. Oltre a ciò non sono stati annunciati titoli ufficiali e lo studio non ha altri film in programma. Ciò rende difficile sapere esattamente su cosa stava lavorando Neil Lamont, che ha anche lavorato come scenografo a "Rogue One" ed è stato assistente sul set di Il ritorno dello Jedi.

Per quanto riguarda le voci smentite, il regista James Mangold non sta preparando un film di Boba Fett e recentemente Ewan McGregor ha confermato per l'ennesima volta che non ci sono piani per un film su Obi-Wan Kenobi in questo momento, anche se l'attore si è detto disponibile qualora si decidesse di farlo.

Fonte: CinemaBlend