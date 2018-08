The Predator: svelate le nuove figures "Funko" ispirate al reboot di Shane Black

Di Pietro Ferraro sabato 18 agosto 2018

Funko ha svelato la nuova linea di figures in vinile POP! ispirate al reboot "The Predator"

I patiti di gadget e action figures potranno godere di una nuova linea di figures in vinile prodotte da Funko, ispirate al reboot/sequel The Predator di Shane Black in uscita nei cinema italiani il 27 settembre.

Ci sono state voci insistenti che vedremo dei "Cani Predator" geneticamente modificati in "The Predator", queste creature sono state uno dei pochi aspetti del film non rivelati nei trailer. Ora con l'annuncio di Funko abbiamo un'idea di come appariranno questi letali mastini alieni.

Il set completo di figures "The Predator" di Funko include anche una figure di Rory McKenna interpretato nel film da Jacob Tremblay. La figure ritrae il ragazzino responsabile dell'accidentale ritorno dei Predator sulla Terra con indosso una delle iconiche maschere dei cacciatori intergalattici mentre tiene in mano un secchiello.

"The Predator" porta la caccia dai confini dello spazio inesplorato nelle strade di una piccola città. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.

Il cast di "The Predator" include Thomas Jane, Jake Busey, Trevante Rhodes, Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Olivia Munn, Keegan-Michael Key e Augusto Aguilera. Edward James Olmos ha partecipato alle riprese, ma il suo personaggio è stato completamente tagliato per snellire la durata del film. Black ha collaborato alla sceneggiatura di "The Predator" con Fred Dekker (Dimensione Terrore, Scuola di mostri).

