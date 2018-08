Scarlett Johansson è l'attrice più pagata del 2018

Di Pietro Ferraro sabato 18 agosto 2018

La rivista Forbes ha eletto Scarlett Johansson l'attrice più pagata del 2018.

Scarlett Johansson è l'attrice più pagata di Hollywood con un totale in compensi di 40,5 milioni di dollari (dal 1 °giugno 2017 al 1 °giugno 2018). L'attrice più pagata dello scorso anno è stata Emma Stone, che ha guadagnato 26 milioni di dollari, grazie al successo di La La Land. Tuttavia la Stone non non ha superato i 10 milioni in compensi lo scorso anno, quindi non è riuscita ad essere inclusa nella lista di quest'anno stilata da Forbes. La Johansson è riuscita a conquistare il primo posto grazie anche al successo del kolossal Marvel "Infinity War". La Vedova Nera della Johansson non era nemmeno nel film, ma il progetto Marvel Studios è stato sufficiente per garantirle il posto migliore tra le attrici più pagate.

Emma Stone è l'attrice più pagata del 2017 Forbes pubblica la sua classifica annuale delle attrici più pagate dove trionfa il Premio Oscar Emma Stone.

"Avengers: Infinity War" è arrivato nelle sale alla fine di aprile incassando oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Un'aggiunta ai compensi percepiti da Scarlett Johansson è arrivata da Avengers 4, che a quanto si dice includerà molte più interpreti femminili. Johansson quadruplica i suoi guadagni del 2017, tutto grazie all'Universo Cinematografico Marvel. Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato dei budget dei recenti progetti che sono lievitati a causa degli attori e delle attrici, spesso più costosi degli effetti speciali. Alla fine Feige ha giustificato l'investimento "umano" affermando che "gli attori sono i migliori effetti speciali".

Angelina Jolie è la seconda attrice più pagata dell'anno con 28 milioni di dollari. La Jolie si è guadagnata il podio grazie ad un corposo compenso percepito per Maleficent 2, film che non arriverà nei cinema fino a maggio del 2020. Per quanto riguarda il terzo posto, Jennifer Aniston ex-moglie di Brad Pitt e star di Friends ha incassato 19,5 milioni di dollari. Aniston ha guadagnato la maggior parte del suo denaro quest'anno grazie a contratti di sponsorizzazione con le compagnie aeree Emirates, Smartwater e Aveeno.

Il quarto posto è andato a Jennifer Lawrence, che è riuscita a guadagnare 18 milioni di dollari nonostante le deludenti performance al box-office di Red Sparrow e Madre!. Reese Witherspoon arriva quinta quest'anno con 16,5 milioni di dollari seguita da Mila Kunis che con 16 milioni di dollari si aggiudica il sesto posto. Completano la top ten: Julia Roberts settima con 13 milioni, Cate Blanchett ottava con 12,5 milioni, Melissa McCarthy nona con 12 milioni e Gal Gadot decima con 10 milioni.

"Avengers 4" arriverà nei cinema prossimo anno, mentre un film in solitari di Vedova Nera è attualmente in fase di sviluppo.

Fonte: Forbes