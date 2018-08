Avengers: Infinity War - nuova statua di "Iron Spider-Man" by Iron Studios

Di Pietro Ferraro sabato 18 agosto 2018

Iron Studios e Sideshow annunciano una nuova statua ispirata all'Iron Spider-Man del film Marvel "Avengers: Infinity War".

Avengers: Infinity War si concluso tragicamente con Thanos che è riuscito a raccogliere tutte e sei le Gemme dell'Infinito e ad utilizzarle con il Guanto dell'Infinito, potente artefatto che ha permesso al "Titano pazzo" con un solo schiocco delle dita di cancellare metà dell'universo conosciuto e annientare letteralmente alcuni dei più potenti supereroi impegnati in una epocale battaglie in quel di Wakanda. Tra i caduti sul campo T'Challa alias Black Panther, Groot, Scarlet Witch, Falcon, Mantis, Drax il distruttore, Peter Quill alias Star-Lord, Doctor Strange e anche Peter Parker alias Spider-Man.

Il nuovo Spider-Man di Tom Holland per la battaglia contro Thanos e l'Ordine Nero è stato fornito da Tony Stark di un nuovo ipertecnologico costume ispirato a quello indossato da Peter Parker nei fumetti "Civil War". Oltra ad una colorazione "metallica", il nuovo costume è munito di quattro possenti zampe di ragno metalliche.

E' proprio al nuovo costume di Peter Parker in "Avengers: Infinity War" che è ispirata una nuova impressionante statua realizzata in scala 1:4 e alta la bellezza di 63 centimetri, incluso una imponente base diorama. La statua è stata realizzata basandosi su modelli in 3D di riferimento utilizzati per il film.

La statua "Iron Spider-Man" realizzata in Polystone, dipinta a mano e parte della linea "Legacy" di Iron Studios include due diverse teste intercambiabili: una mascherata con gli occhi illuminati (a batteria) e una senza maschera che riproduce nel dettaglio le fattezze dell'attore Tom Holland.

La nuova statua di Iron Spider-Man è disponibile in pre-ordine sul sito Sideshowtoys.