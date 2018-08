Rambo 5: Adrian Grunberg designato alla regia?

Di Pietro Ferraro domenica 19 agosto 2018

Un nuovo aggiornamento annuncia Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso) candidato regista di "Rambo 5".

Unm nuovo aggiornamento riporta il nome di Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso) come candidato regista di Rambo 5 (probabilmente intitolato Rambo: Last Blood).

Rambo 5: primi dettagli su trama e personaggi Iniziata la fase casting di "Rambo 5" con nuovi dettagli sulla trama e i personaggi del sequel "messicano" con Sylvester Stallone.

Il franchise Rambo ha avuto un futuro estremamente incerto dall'ultimo film uscito nel 2008. I piani per una serie tv di "Rambo" sono stati accantonati e Stallone aveva anche annunciato il pensionamento dal personaggio. Nonostante ciò voci di un quinto film hanno iniziato a circolare di nuovo nel 2016 e sono state confermate all'inizio di quest'anno, supportate da locandine apparse a Cannes e da Stallone che faceva degli accenni ad un potenziale "Rambo 5" sui social media. Dettagli sulla trama e l'annuncio di casting in corso sono recentemente apparsi online e sembra che il progetto stia procedendo speditamente.

Secondo il sito GWW, Stallone che ha scritto la sceneggiatura di "Rambo 5" e tornerà protagonista nei panni di John Rambo non occuperà anche la sedia del regista, sarà invece Adrian Grunberg a dirigere. Grunberg è meglio conosciuto per aver diretto Mel Gibson in Viaggio in paradiso aka Get the Gringo del 2012, un prison-movie piuttosto sorprendente con Gibson che interpretava un autista che cerca di sopravvivere in una prigione messicana. Più recentemente Grunberg è stato il regista della seconda unità per diversi episodi della serie tv Narcos, così come il primo assistente alla regia del sequel Jack Reacher - Punto di non ritorno e della serie tv Sense8.

"Rambo 5" seguirà l'icona action nel tentativo di salvare un gruppo di ragazze innocenti che sono finite in un giro di trafficanti di esseri umani, con Rambo che farà squadra con un giornalista per recuperare le vittime dall'altra parte del confine messicano, in un territorio ostile e senza legge. Il film dovrebbe essere girato in diverse località come Spagna e Bulgaria e forse anche in Messico e Arizona.

La stessa fonte indica che le riprese inizieranno il mese prossimo (settembre) e che ulteriori annunci di casting sono previsti a breve.

Fonte: GWW