They Hear It: il regista di "It Follows" sceneggiatore per un nuovo horror

Di Pietro Ferraro domenica 19 agosto 2018

Il regista David Robert Mitchell scriverà la sceneggiatura di un nuovo film horror intitolato "They Hear It" basato su un cortometraggio di Julian Terry.

David Robert Mitchell regista e sceneggiatore dell'acclamato horror It Follows, dopo aver scritto e diretto Under the Silver Lake, un thriller in uscita negli States a dicembre, ha appena firmato per il suo prossimo progetto che lo riporterà al genere horror, ma stavolta solo in veste di sceneggiatore.

Mitchell ha firmato per scrivere They Hear It, un nuovo thriller-horror di Legendary Entertainment e The Picture Company. "They Hear It" si basa sull'omonimo cortometraggio scritto e diretto da Julian Terry, che dirigerà anche il lungometraggio.

In quel di Hollywood è ormai pratica comune adattare cortometraggi horror, uno degli adattamenti più recenti è stato il corto Lights Out - Terrore nel buio di David F. Sandberg che ha raccolto oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube prima di approdare sul grande schermo in un lungometraggio piuttosto banale e sopravvalutato oltre che nettamente inferiore non solo al corto originale, ma anche al successivo lavoro di Sandberg, il memorabile sequel Annabelle 2: Creation. Sandberg è stato poi scelto per dirigere Shazam! il nuovo e atteso film sull'iconico supereroe DC.

Tornando a "They Hear It" purtroppo non è disponibile una sinossi ufficiale e il corto è stato rimosso da YouTube, ma sappiamo che la trama ruotta attorno ad un "suono" che funge da precursore per eventi terrificanti e che Gli Uccelli di Alfred Hitchcock e l'IT di Stephen King serviranno come importanti fonti d'ispirazione. In mancanza del corto "They Hear It", a seguire trovate un altro corto horror di Julian Terry dal titolo The Whisper.

