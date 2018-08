Bad Boys 3 e Bright 2 sono i prossimi film di Will Smith, rinviato Suicide Squad 2

Di Pietro Ferraro lunedì 20 agosto 2018

Will Smith girerà nell'ordine Bad Boys 3, Bright 2 e Suicide Squad 2.

Bad Boys 3, alias Bad Boys for Life, sarà il prossimo progetto di Will Smith, secondo un nuovo aggiornamento in cui si viene riportato anche lo slittamento di Suicide Squad 2. Dopo aver girato il terzo Bad Boys, Will Smith passerà direttamente a lavorare su Bright 2 di Netflix. Si è parlato di un "Bad Boys 3"per anni e nell'agosto del 2017 il sequel è stato rinviato a tempo indefinito, ma a gennaio di quest'anno sono stati designati Adil El Arbi e Bilall Fallah alla regia con una data di uscita prevista per il 2020.

Sembra che Sony consideri "Bad Boys 3" una priorità assoluta con le riprese che inizieranno a novembre con location a Miami e Atlanta. Il progetto riunirà Will Smith con Martin Lawrence e le riprese dovrebbero concludersi nel marzo del 2019.

Dopo le riprese di "Bad Boys 3" nel marzo 2019, Will Smith passerà sul set di Bright 2 in Germania. Nonostante abbia ricevuto recensioni negative, su cui il sottoscritto non è assolutamente d'accordo, il sequel è stato ufficialmente annunciato a gennaio di quest'anno. David Ayer torna a dirigere e questa volta si occuperà anche della sceneggiatura al posto di Max Landis, che ha scritto il primo film.

"Bad Boys 3" e "Bright 2" hanno avuto luce verde a causa del ritardo di Suicide Squad 2. DC Films e Warner Bros. dovevano iniziare a girare quest'autunno, ma la produzione è slittata alla fine del 2019, il che dovrebbe dare a Will Smith il tempo necessario per girare "Bad Boys 3" e "Bright 2" back-to-back.

L'anno prossimo vedremo Smith anche nel remake liv-action Aladdin della Disney in cui vestirà i panni del Genio della Lampada, il film è previsto nelle sale il 24 maggio 2019, inoltre Smith ha recentemente terminato le riprese di Gemini Man, che uscirà nelle sale il 4 ottobre 2019.

