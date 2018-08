Stasera in tv: "Forsaken - Il fuoco della giustizia" su Rete 4

Di Pietro Ferraro lunedì 20 agosto 2018

Rete 4 stasera propone Forsaken - Il fuoco della giustizia, film western del 2015 diretto da Jon Cassar e interpretato Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Michael Wincott e Brian Cox.





Cast e personaggi

Kiefer Sutherland: John Henry Clayton

Donald Sutherland: Reverendo Samuel Clayton

Brian Cox: James McCurdy

Michael Wincott: Gentleman Dave Turner

Aaron Poole: Frank Tillman

Demi Moore: Mary Alice Watson

Greg Ellis: Tom Watson

Siobhan Williams: Emily Chadwick

Dylan Smith: Little Ned

Chris Ippolito: Bob Waters

Landon Liboiron: Will Pickard

Wesley Morgan: Sam Hatch

Christopher Rosamond: Daniel Peterson

Michael Therriault: Doc Miller





La trama

Nel 1872, John Henry Clayton (Kiefer Sutherland) chiude con la sua carriera di pistolero e torna a Fowler, il suo paese natale nel Wyoming, nella speranza di ricucire i rapporti con il padre, il reverendo Clayton (Donald Sutherland), con cui ha perso i contatti. Tuttavia, scopre che il paese è in tumulto, perché nella zona stanno per costruire una linea ferroviaria e una gang criminale terrorizza i rancher che rifiutano di vendere i loro terreni. John Henry è l'unico in grado di fermarli, ma suo padre non vuole che lui torni a una vita di violenza.





Curiosità



Il film è stato girato presso il CL Ranch di Calgary, Alberta, subito dopo le riprese del western Klondike prodotto da Discovery Channel, il che significava che la città doveva essere rapidamente trasformata da una città in piena espansione intorno al 1890 ad una città non molto vivace nel selvaggio west del 1872.



John Henry è anche il vero nome di Doc Holliday.



Questo è il secondo film in cui Donald Sutherland e suo figlio, Kiefer Sutherland condividono lo schermo. Entrambi i Sutherland hanno condiviso brevemente lo schermo nel film del 1983 Per fortuna c'è un ladro in famiglia (Max Dugan Returns) che è stato anche il debutto cinematografico di Kiefer Sutherland. Entrambi hanno recitato anche in Il momento di uccidere (1996), ma in quel film non hanno condiviso scene.



Il montaggio originale del film durava 3 ore e 15 minuti. La sceneggiatura originale aveva una sottotrama con una giovane coppia interpretata da Landon Liboiron e Siobhan Williams. La loro relazione era parallela a quella di John Henry Clayton e del suo amore perduto, Mary Alice Watson. Liboiron interpretava un giovane pistolero schierato con i cattivi e glorificava la vita di un pistolero, con il protagonista che faceva esattamente il contrario. I produttori hanno deciso di modificare il film conservando tutte le scene che coinvolgevano la relazione padre-figlio e tutte le altre scene che supportavano questa relazione, tagliando tutto il resto . È stata tagliata anche una scena d'azione di apertura che mostrava John Henry e la sparatoria che ha cambiato la sua vita. Le uniche inquadrature rimaste sono le tre immagini inquietanti che aprono il film.



Kiefer Sutherland voleva realizzare un film che potesse fare con suo padre Donald, così ha ingaggiato lo scrittore Brad Mirman per scrivere una storia western su un padre e un figlio, che doveva essere interpretata sullo schermo da un padre e un figlio. Kiefer ha sostenuto di aver aspettato anni prima che arrivasse la sceneggiatura giusta, ma ad un certo punto con il padre che si avvicinava agli 80 anni, sentiva che doveva fare il film prima che fosse troppo tardi.



Kiefer Sutherland ha rivelato che le riprese di questo film sono state la quantità più lunga di tempo ininterrotto trascorso insieme a suo padre in tutta la sua vita.



Il reverendo Samuel Clayton (Donald Sutherland) condivide il nome con il personaggio interpretato da Ward Bond in Sentieri selvaggi (1956).



Questo segna la seconda volta che i Sutherland interpretano padre e figlio dopo la commedia Per fortuna c'è un ladro in famiglia (Max Dugan Returns) del 1983.



Kiefer Sutherland e Michael Wincott sono apparsi insieme nel film I tre moschettieri del 1993, diretto dal regista Stephen Herek e prodotto dalla Walt Disney Pictures.



Kiefer Sutherland e il regista Jon Cassar hanno iniziato a parlare di realizare un western insieme durante la loro collaborazione nella serie tv 24. Jon Cassar ha diretto Kiefer Sutherland in 58 episodi della serie tv 24



Il film ha fruito di un budget di 11 milioni di dollari.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore canadese Jonathan Goldsmith (Away from Her - Lontano da lei, Casino Jack, Take This Waltz, A Dark Truth - Un'oscura verità).



TRACK LISTINGS:

1. Forsaken (Opening Titles)

2. Grave, Field and Town

3. The Clearing

4. The Promise / To Town

5. Mary Alice

6. A Good Man / Only a Matter of Time

7. Bleeding Out / William

8. The Red Ribbon

9. Sorry for Your Loss

10. The Beating

11. Fox in the Henhouse

12. Church

13. Tell Me You Don't Lov Her

14. A Change of Heart

15. The Reverend

16. What I Know How to Do

17. Showdown

18. McCurdy

19. Redemption