The Predator: nuova action figure NECA del "Fugitive Predator"

Di Pietro Ferraro lunedì 20 agosto 2018

NECA dedica una nuova action figure al sequel/reboot "The Predator" di Shane Black.

Il 27 settembre arriva nei cinema italiani The Predator, il sequel/reboot di Shane Black che proverà a rilanciare un franchise iconico purtroppo malamente sfruttato dopo il successo del primo memorabile Predator del 1987.

The Predator: svelate le nuove figures 'Funko' ispirate al reboot di Shane Black Funko annuncia la linea di figures in vinile POP! ispirate al film "The Predator".

Dopo il pianeta artificiale utilizzato dai Predator come terreno di caccia nel Predators del 2010, nel nuovo reboot "The Predator" l'azione torna sulla Terra e si sposta dai confini esterni dello spazio ai sobborghi di una cittadina americana. I cacciatori più letali dell'universo sono ancora più forti, più intelligenti e letali che mai dopo aver fruito di potenziamenti genetici sfruttando il DNA di altre specie. Quando un ragazzo innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una insegnante di scienze insoddisfatta possono impedire la fine della razza umana.

"The Predator" è diretto da Shane Black e scritto da Black con Fred Dekker con cui Black ha scritto il classico anni '80 Scuola di mostri. "The Predator" è la quarta puntata del franchise, dopo Predator (1987), Predator 2 (1990) e Predators (2010).

Dal film in uscita "The Predator" arriva una nuova action figure NECA che ritrae il "Fugitive Predator". La figure alta oltre 20 cm per oltre 30 punti di articolazione, include 2 teste intercambiabili (mascherata e non mascherata), avambracci intercambiabili, 4 mani intercambiabili, 4 lame da polso e un cannone da spalla articolato.

Trovate la nuova action figure del "Fugitive Predator" a questo LINK.

Fonte: NECA