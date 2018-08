The Bray Road Beast: trailer e poster del documentario sui licantropi americani

Di Pietro Ferraro lunedì 20 agosto 2018

The Bray Road Beast: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario sui licantropi americani diretto da Seth Breedlove.

Nel 1989 una strada di campagna al di fuori della città di Elkhorn, nel Wisconsin, divenne il centro di una frenesia mediatica diversa da qualsiasi altra cosa che il mondo avesse mai visto.

"La gente vide quello che sembrò loro un licantropo...", ha dichiarato Linda Godfrey, la giornalista che ha portato alla luce la storia in una pubblicazione locale nota come "The Week".

In effetti molte persone, sia gente del posto che forestieri, avvistarono ed ebbero incontri con la creatura che divenne nota come "La Bestia di Bray Road". Molti di questi avvistamenti sono stati largamente ignorati o sottovalutati...questo fino al 5 ottobre 2018, quando un nuovo documentario dal titolo The Bray Road Beast alzerà il velo su decenni di storie relative ad avvistamenti di "licantropi" in giro per gli Stati Uniti.

"Il film esplora non solo i famigerati avvistamenti di creature di Elkhorn, ma anche secoli di leggende e miti sui licantropi da tutto il mondo. Dalla teoria predominante secondo cui i testimoni hanno semplicemente visto una specie sconosciuta di lupo di grossa stazza agli aspetti più bizzarri del fenomeno, nulla è stato tralasciato in questo film di 66 minuti, girato sul posto nel Wisconsin e dintorni, settimo film del pluripremiato regista Seth Breedlove.

"Il film raccoglie le storie di avvistamenti di veri testimoni oculari, investigatori e storici per raccontare il valore storico che circonda uno dei miti più antichi del mondo...e le sue possibili radici nella realtà. Scavando rapidamente nella natura spaventosa dei primi avvistamenti, mentre accenna alle loro possibili origini sovrannaturali, il trailer cerca di introdurre il pubblico a quello che probabilmente sarà il loro primo contatto con queste specie di canidi che appartengono all'ambito della Criptozoologia.

"The Bray Road Beast" riunisce la troupe del regista dio Small Town Monsters, Seth Breedlove: il direttore della fotografia Zac Palmisano, il sound designer Jason Utes e i compositori Brandon Dalo (The Mothman of Point Pleasant) e Chris Dudley (Underoath) con l'autore e musicista Lyle Blackburn che narrerà il film. Blackburn in precedenza ha narrato le produzioni di Small Town Monsters, The Mothman of Point Pleasant e Boggy Creek Monster. Mark Matzke ha scritto il documentario mentre Adrienne Breedlove è a bordo come produttore. La "Bestia" del titolo apparirà sullo schermo in drammatiche sequenze animate, oltre a ricreazioni live-action con un numero di creature differenti disegnate da Chris Scalf e Santino Vitale.

Fonte: Collider