Climax: trailer e poster del film horror di Gaspar Noé

Di Pietro Ferraro lunedì 20 agosto 2018

Climax: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Gaspar Noé.

Disponibili trailer e poster di Climax, un bizzarro film dalle suggestioni horror diretto dal regista argentino Gaspar Noé (Irréversible, Enter the Void) e interpretato da Sofia Boutella (La Mummia, Atomica Bionda) insieme ad un cast di ballerini professionisti.

"Climax" è descritto come una rappresentazione ipnotica e allucinatoria di una festa che scivola nel delirio nel corso di una notte invernale. Una compagnia di giovani ballerini si riunisce in un remoto e vuoto edificio scolastico sperduto in una foresta per un prova di tre giorni. Dopo una indimenticabile esibizione inaugurale del virtuoso direttore della fotografia Benoît Debie (Spring Breakers, Enter the Void) e girata da Noé stesso, la troupe inizia una festa notturna che diventa un incubo quando i ballerini scoprono di aver bevuto da una grande ciotola di sangria a cui è stato aggiunto del potente LSD. Seguendo il loro viaggio dal giubilo al caos fino alla pura e brutale anarchia, Noé osserva infatuazioni, rivalità e violenze in mezzo ad una collisione psichedelica collettiva.

A24 che distribuisce "Climax" ha definito il film di Gaspar Noé uno "Step Up Satanico".

Fonte: Slash Film