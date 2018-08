Sherlock Holmes 3: Robert Downey Jr. stuzzica i fan su Twitter

Di Pietro Ferraro lunedì 20 agosto 2018

Robert Downey Jr. suggerisce su Twitter che si sta preparando per "Sherlock Holmes 3".

Robert Downey Jr. suggerisce che si sta preparando ad interpretare ancora una volta Sherlock Holmes nell'atteso sequel Sherlock Holmes 3. Downey è diventato una star grazie al suo ruolo in Iron Man nell'Universo Cinematografico Marvel, ma l'altro personaggio che ne ha consolidato il rilancio di carriera è stato proprio l'iconico detective creato da Arthur Conan Doyle, personaggio che Downey ha rivisitato in chiave bohemienne.

Downey è apparso per la prima volta nel ruolo del famoso detective inglese nel 2009 nel film Sherlock Holmes di Guy Ritchie seguito da Sherlock Holmes - Gioco di ombre del 2011. Nonostante i due film abbiano superato insieme il miliardo d'incasso nel mondo, è solo di recente che un terzo film ha iniziato a prendere forma.

Il terzo film ha ricevuto un importante aggiornamento da Warner Bros. all'inizio di quest'anno, quando è stata annunciata una data di uscita nel 2020. L'annuncio confermava il ritorno di Downey come Sherlock e di Jude Law come il suo fidato migliore amico e partner d'investigazioni Watson.

Downey ha utilizzato Twitter per caricare una sua "gif" nei panni di Sherlock Holmes e una commento che recita "Faccio pratica con la mia faccia da Sherlock", questo sembra essere un suggerimento non tanto velato che la preparazione del film procede bene.

A partire da questo tweet non dovrebbero mancare ulteriori aggiornamenti su Sherlock Holmes 3. Nel frattempo Downey è impegnato con le riprese di Avengers 4 che dovrebbero essere in corso o inizieranno a breve e dovrebbe aver terminato di girare The Voyage of Doctor Dolittle che uscirà nelle sale il 12 aprile 2019. Per quanto riguarda l'agenda di Jude Law, l'attore dovrebbe essere disponibile dato che le riprese di Captain Marvel si sono recentemente concluse.

"Sherlock Holmes 3" non ha ancora un regista designato, si pensava che Guy Ritchie sarebbe tornato, ma secondo l'ultimo aggiornamento il suo coinvolgimento non è cosa sicura. Se il ritorno di Ritchie venisse confermato, "Sherlock Holmes 3" non si potrà girare fino all'estate del 2019, dopo che Ritchie avrà terminato il suo lavoro sul remake live-action Aladdin della Disney. inoltre è stato riportato che il prossimo progetto di Ritchie sarà la commedia d'azione Toff Guys, il che potrebbe far slittare le potenziali riprese di "Sherlock Holmes 3" fino alla fine del 2019. Naturalmente se l'opzione Ritchie non sarà disponibile, le riprese potrebbero prendere il via con un nuovo regista molto prima del previsto.







Practicing my Sherlock face. pic.twitter.com/Vs7kGF70Re

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 19 agosto 2018

