Freddy, Jason, Chucky e Pennywise: nuovo set "5 Star Horror" di Funko

Di Pietro Ferraro martedì 21 agosto 2018

Funko annuncia un nuovo set di figures ispirate alle icone horror Freddy, Jason, Chucky e Pennywise.

Funko ha annunciato una nuova serie di figures incluse nel secondo set della linea "5 Star Horror" che dispone di tre punti di articolazione e ulteriori elementi non presenti nella serie POP!.

Nightmare Before Christmas: i nuovi gadget Funko per il 25° anniversario Nightmare Before Christmas compie 25 anni e Funko annuncia una nuova serie di gadget e figures ispirati al classico animato di Tim Burton.

Incluso in questo nuovo set troviamo figures del Freddy Krueger di Nightmare, Chucky della serie La bambola assassina, Pennywise il Clown Danzante del film IT e Jason Voorhees della saga Venerdì 13.

Le nuove figures del set "5 Star Horror" sono posabili, mantengono l'elemento "cute" tipic o della serie POP! e sono fornite di accessori tra cui una barchetta di carta, un palloncino rosso, artigli e una varietà di altre armi insanguinate. Ogni figure costa 10$ e saranno disponibili da ottobre, giusto in tempo per Halloween.

Il precedente set Funko "5 Star" era basato sulla saga Harry Potter. Oltre alle nuove figures ispirate a icone horror e quelle della saga di Potter, Funko ha anche annunciato un'edizione speciale del set "5 Star" per il 25° anniversario di Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Il set esce il mese prossimo insieme ad una pioggia di altri prodotti Funko, che includono le classiche figures POP! così come portachiavi e peluche.

Funko ha rivelato inoltre un'altra serie di figures horror basate sulle action figures di He-Man. Freddy, Jason, Leatherface, Michael Myers e il Pinhead di Hellraiser fanno tutti parte di questa linea di giocattoli nota come Savage World e fornita con diversi accessori.



Pre-order now! Funko 5 Star Harry Potter Exclusives ✨🌟💫 - https://t.co/vtcCffDqpO pic.twitter.com/p7gpIYwEJh

— Big Boys Toy Store (@bigboysmania) 13 agosto 2018





Fonte: Funko