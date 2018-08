L'Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele: trailer italiano del film d'animazione

Di Pietro Ferraro martedì 21 agosto 2018

L'Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Noel Cleary e Sergio Delfino nei cinema italiani dal 18 ottobre 2018.

Il 18 ottobre arriva nei cinema italiani, con Koch Media, il film d'animazione L'Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele. Il film co-diretto da Noel Cleary e Sergio Delfino è il sequel de L'ape Maia - Il film uscito nel 2014.





L’alveare di Maia è in fermento. È finito il raccolto estivo di miele e da Buzztropolis arriva un ambasciatore dell’imperatrice con un messaggio importante per la Regina Beatrice. Vuole forse annunciare che l’alveare di Maia sarà finalmente invitato a partecipare alle olimpiadi di miele? Purtroppo l’entusiasmo iniziale si spegne quando il messaggero informa gli abitanti del Campo di Papaveri che non sono autorizzati a partecipare alle olimpiadi e che, su richiesta dell’Imperatrice stessa, devono donare metà del loro già scarso raccolto estivo per contribuire a nutrire gli atleti delle olimpiadi. Maia, con la sua proverbiale incapacità di accettare le ingiustizie, decide di disobbedire alla sua regina e di andare a Buzztropolis per affrontare l’Imperatrice. L’appello accorato di Maia di partecipare alle olimpiadi al cospetto dell’Imperatrice, in realtà culminerà con un clamoroso incidente che peggiorerà le cose. Profondamente offesa, e determinata a dare una lezione a Maia, l’Imperatrice le propone un accordo: l’alveare di Maia potrà partecipare alle olimpiadi di miele ma se perderà i giochi dovrà privarsi non solo del miele estivo, ma dell’intero raccolto. Affiancata da un insolito e stravagante gruppo di insetti, Maia si cimenterà, così, in svariate discipline olimpiche e imparerà il vero significato del lavoro di squadra. Fortunatamente, il suo migliore amico Willi, le adorabili e goffe formiche Arnie e Barney e il suo fidato consigliere Flip il grillo, saranno sempre al suo fianco. Riuscirà Maia a salvare il suo alveare?

Noel Cleary è un regista, story artist e animatore con una vasta esperienza in film e serie tv. Tra i suoi crediti ci sono la co-regia del film d'animazione Blinky Bill - The Movie e regista di alcuni episodi della serie tv Tashi. Cleary ha inoltre lavorato come animatore di personaggi e story artist in Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani per Animal Logic, come story artist per la serie tv Nel mondo dei dinosauri (Walking with Dinosaurs) e nel cortometraggio The Polar Bears. Cleary ha lavorato per molti anni per i Walt Disney Studios a Sydney come supervisore dell'animazione per 12 film e diverse serie tv.

Sergio Delfino ha 18 anni di esperienza nel settore dell'animazione trascorsi per la maggior parte collaborando con Aardman Animations, il famoso studio britannico specializzato in stop-motion creatore del duo di plastilina Wallace & Gromit. Durante questo periodo Sergio ha lavorato come modellista e animatore per pubblicità e film, tra cui il cortometraggio animato vincitore di un Oscar A Close Shave con Wallace e Gromit (1994) e il film d'animazione Gallina in Fuga (1999). Sergio è stato il creatore / regista della serie di successo Polli Kung Fu (Chop Socky Chooks) prodotta da Aardman per Cartoon Network. Nel 2010 Delfino ha lasciato Aardman e il Regno Unito per l'Australia. Da allora vive e lavora a Sydney come animatore senior e capo animatore in film come Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani, Happy Feet 2 e LEGO Batman - Il film. Successivamente è entrato a far parte del team di Flying Bark Productions come direttore dell'animazione della serie fantasy Tashi, nonché responsabile dello sviluppo di sceneggiature per la serie animata Le avventure di Blinky Bill.