European Film Awards 2018, Dogman e Lazzaro Felice in gara

Di Federico Boni martedì 21 agosto 2018

Dopo Cannes, Garrone e la Rohrwacher in competizione anche agli European Film Awards.

Ci sono anche due film italiani tra i 49 ufficialmente entrati in gara per la 31ma edizione degli European Film Awards, che verranno assegnati il 15 Dicembre a Siviglia.

Stiamo parlando di Dogman di Matteo Garrone e di Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, entrambi premiati all'ultimo Festival di Cannes.



Con 35 paesi europei rappresentati, la lista diramata da European Film Academy ed EFA Productions illustra ancora una volta la grande eterogeneità del cinema europeo. Nei 20 paesi con il maggior numero di membri EFA, questi ultimi hanno votato direttamente un film nazionale da inserire nella lista di selezione. A completamento della lista, un Comitato di Selezione composto dai membri dell'EFA Board e da esperti invitati come Giorgio Gosetti (Italia), Christophe Leparc (Francia) Jacob Neiendam (Danimarca) e Alik Shpilyuk (Ucraina) ha incluso altri titoli. Adesso gli oltre 3.500 membri dell'European Film Academy saranno chiamati a votare per le nomination nelle categorie Film, Regista, Attore, Attrice e Sceneggiatore Europeo.

Le nomination saranno annunciate il 10 Novembre al Seville European Film Festival, in Spagna. Ad una giuria composta da 8 membri spetterà invece il compito di assegnare i premi per le categorie Direttore della Fotografia, Montatore, Scenografo, Costumista, Trucco e Parrucco, Compositore, Sound Designer, Visual Effects Supervisor Europeo.

Garrone trionfò agli European Film Awards del 2008, grazie a Gomorra (miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura), mentre la Rohrwacher non è mai riuscita a strappare una candidatura con i suoi due film precedenti.

European Film Awards 2018 Film in competizione

Germania, Austria, Francia

SCRITTO E DIRETTO DA Emily Atef

PRODOTTO DA Karsten Stöter

ÁGA

Bulgaria, Germania, Francia

DIRETTO DA Milko Lazarov

SCRITTO DA Milko Lazarov & Simeon Ventsislavov

PRODOTTO DA Veselka Kiryakova

ANNA'S WAR

Russia

DIRETTO DA Aleksey Fedorchenko

SCRITTO DA Aleksey Fedorchenko & Nataliya Meshchaninova

PRODOTTO DA Andrey Saveliev, Artem Vasilyev, Maxim

Lojevsky, Dmitriy Vorobyev & Alexander Yashnik

ARRHYTHMIA

Russia, Finlandia, Germania

DIRETTO DA Boris Khlebnikov

SCRITTO DA Natalia Meshchaninova

PRODOTTO DA Ruben Dishdishyan & Sergey Selyanov

AYKA

Russia, Germania, Polonia, Kazakhstan

DIRETTO DA Sergey Dvortsevoy

SCRITTO DA Sergey Dvortsevoy & Gennady Ostrovsky

PRODOTTO DA Thanassis Karathanos, Sergey Dvortsevoy,

Martin Hampel & Anna Wydra

BEAST

SCRITTO E DIRETTO DA Michael Pearce

PRODOTTO DA Ivana MacKinnon & Kristian Brodie

BORDER

Svezia, DAnimarca

SCRITTO E DIRETTO DA Ali Abbasi

PRODOTTO DA Nina Bisgaard & Louis Tisne

BORG/MCENROE

Svezia, DAnimarca, Finlandia, Czech Republic

DIRETTO DA Janus Metz

SCRITTO DA Ronnie Sandahl

PRODOTTO DA Fredrik Wikström Nicastro & Jon Nohrstedt

CARMEN & LOLA

Spagna

SCRITTO E DIRETTO DA Arantxa Echevarría

PRODOTTO DA Pilar Sánchez & Arantxa Echevarría

COBAIN

Paesi Bassi, Germania, Belgio

DIRETTO DA Nanouk Leopold

SCRITTO DA Stienette Bosklopper

PRODOTTO DA Stienette Bosklopper & Lisette Kelder

COLD WAR

Polonia, UK, Francia

SCRITTO E DIRETTO DA Paweł Pawlikowski

PRODOTTO DA Ewa Puszczyńska & Tanya Seghatchian

CUSTODY

Francia

SCRITTO E DIRETTO DA Xavier Legrand

PRODOTTO DA Alexandre Gavras

DIAMANTINO

Portogallo Francia, Brasile

SCRITTO E DIRETTO DA Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt

PRODOTTO DA Maria Joao Mayer & Justin Taurand

DOGMAN

Italia, Francia

DIRETTO DA Matteo Garrone

SCRITTO DA Matteo Garrone, Ugo Chiti & Massimo Gaudioso

PRODOTTO DA Matteo Garrone, Jean Labadie, Jeremy Thomas

& Paolo Del Brocco

DONBASS

Germania, Francia, Romania, Paesi Bassi, Ucraina

SCRITTO E DIRETTO DA Sergei Loznitsa

PRODOTTO DA Heino Deckert

DOVLATOV

Russia, Polonia, Serbia

DIRETTO DA Alexey German Jr.

SCRITTO DA Yulia Tupikina & Alexey German Jr.

PRODOTTO DA Artem Vasilyev, Andrey Savelyev, Konstantin

Ernst, Dariusz Jabłoński, Isabella Wojcik, Violetta Kaminska &

Miroslav Mogorovich

FOXTROT

Germania, Israele, Francia

SCRITTO E DIRETTO DA Samuel Maoz

RODUCED BY Michael Weber, Viola Fügen, Eitan Mansuri,

Cedomir Kolar, Marc Baschet & Michel Merkt

FUGUE

Polonia, Repubblica Ceca, Svezia

DIRETTO DA Agnieszka Smoczyńska

SCRITTO DA Gabriela Muskała

PRODOTTO DA Agnieszka Kurzydło

GIRL

Belgio, Paesi Bassi

DIRETTO DA Lukas Dhont

SCRITTO DA Lukas Dhont & Angelo Tijssens

PRODOTTO DA Dirk Impens

LAZZARO FELICE

Italia, Francia, Germania, Svizzera

SCRITTO E DIRETTO DA Alice Rohrwacher

PRODOTTO DA Franciasca Andreoli, Alexandra Henochsberg,

Michael Weber, Tiziana Soudani & Michel Merkt

LONGING

Israele

SCRITTO E DIRETTO DA Savi Gabizon

PRODOTTO DA Chilik Michaeli, Avraham Pirchi, Tami Leon, Savi

Gabizon, Moshe Edery & Leon Edery

MADEMOISELLE PARADIS

Austria, Germania

DIRETTO DA Barbara Albert

SCRITTO DA Kathrin Resetarits

PRODOTTO DA Michael Kitzberger, Martina Haubrich, Wolfgang

Widerhofer, Nikolaus Geyrhalter & Markus Glaser

MEN DON'T CRY

Bosnia Erzegovina, Germania, Slovenia, Croazia

DIRETTO DA Alen Drljević

SCRITTO DA Alen Drljević & Zoran Solomun

PRODOTTO DA Damir Ibrahimović & Jasmila Žbanić

MICHAEL INSIDE

Irlanda

SCRITTO E DIRETTO DA Frank Berry

PRODOTTO DA Aoife O'Sullivan, Donna Eperon & Tristan Orpen

Lynch

MILADA

Repubblica Ceca

DIRETTO DA David Mrnka

SCRITTO DA David Mrnka, Robert J. Gant & Robert J. Conant

PRODOTTO DA David Mrnka, Kristina Hejduková, Pavel Müller,

Ayelet Zurer & Robert Gant

MUG

Polonia

SCRITTO E DIRETTO DA Małgorzata Szumowska

PRODOTTO DA Jacek Drosio

ONE DAY

Ungheria

SCRITTO E DIRETTO DA Zsofia Szilagyi

PRODOTTO DA Agnes Pataki

PADDINGTON 2

DIRETTO DA Paul King

SCRITTO DA Simon Farnaby

PRODOTTO DA David Heyman

PETRA

Spagna, Francia, Danimarca

DIRETTO DA Jaime Rosales

SCRITTO DA Jaime Rosales, Michel Gaztambide & Clara Roquet

PRODOTTO DA Bárbara Díez, José María Morales, Antonio

Chavarrías, Jérôme Dopffer & Katrin Pors

PITY

Grecia, Polonia

DIRETTO DA Babis Makridis

SCRITTO DA Babis Makridis & Efthimis Filippou

PRODOTTO DA Amanda Livanou, Christos Konstantakopoulos,

Klaudia Śmieja & Beata Rzeźniczek

POMEGRANATE ORCHARD

Azerbaijan

DIRETTO DA Ilgar Najaf

SCRITTO DA Asif Rustamov, Ilgar Najaf & Roelof Jan Minneboo

PRODOTTO DA Mushfiq Hatamov & Ilgar Najaf

POROROCA

Romania, Francia

SCRITTO E DIRETTO DA Constantin Popescu

PRODOTTO DA Liviu Marghidan & Lissandra Haulica

SCARY MOTHER

Georgia, Estonia

SCRITTO E DIRETTO DA Ana Urushadze

PRODOTTO DA Lasha Khalvashi & Tinatin Kajrishvili

SHOCK WAVES: DIARY OF MY MIND

Svizzera

DIRETTO DA Ursula Meier

SCRITTO DA Ursula Meier & Antoine Jaccoud

PRODOTTO DA Lionel Baier, Agnieszka Ramu & Françoise Mayor

STYX

Germania, Austria

DIRETTO DA Wolfgang Fischer

SCRITTO DA Wolfgang Fischer & Ika Künzel

PRODOTTO DA Marcos Kantis, Martin Lehwald & Michal Pokorny

THE CAPTAIN

Germania, Francia, Polonia

SCRITTO E DIRETTO DA Robert Schwentke

PRODOTTO DA Frieder Schlaich & Irene von Alberti

THE GIANT

Spagna

DIRETTO DA Aitor Arregi

SCRITTO DA Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga &

Andoni De Carlos

PRODOTTO DA Xabier Berzosa, Iñigo Obeso, Fernando Larrondo,

Iñaki Gomez & Koldo Zuazua

THE GUILTY

Danimarca

DIRETTO DA Gustav Möller

SCRITTO DA Gustav Möller & Emil Nygaard Albertsen

PRODOTTO DA Lina Flint

THE HOUSE BY THE SEA

Francia

DIRETTO DA Robert Guédiguian

SCRITTO DA Robert Guédiguian & Serge Valletti

PRODOTTO DA Marc Bordure & Robert Guédiguian

THE HOUSE THAT JACK BUILT

Danimarca, Svezia, Francia, Germania

SCRITTO E DIRETTO DA Lars von Trier

PRODOTTO DA Louise Vesth

THE SUMMER

Russia, Francia

DIRETTO DA Kirill Serebrennikov

SCRITTO DA Mkhail Idov, Lily Idova & Kirill Serebrennikov

PRODOTTO DA Ilya Stewart, Murad Osmann & Charles-Évrard

Tcheckhoff

THE WILD PEAR TREE

Turchia, Germania, Francia, Bulgaria, Republic di Macedonia,

Bosnia Erzegovina, Svezia, Qatar

DIRETTO DA Nuri Bilge Ceylan

SCRITTO DA Akın Aksu, Ebru Ceylan & Nuri Bilge Ceylan

PRODOTTO DA Zeynep Özbatur Atakan

THOSE WHO ARE FINE

Svizzera

SCRITTO E DIRETTO DA Cyril Schäublin

PRODOTTO DA Silvan Hillmann, Lara Hacisalhzade, Ralph

Rutishauser, Cyril Schäublin

TOUCH ME NOT

Romania, Germania, Czech Republic, Bulgaria, Francia

SCRITTO E DIRETTO DA Adina Pintilie

PRODOTTO DA Bianca Oana, Philippe Avril & Adina Pintilie

TRANSIT

Germania, Francia

SCRITTO E DIRETTO DA Christian Petzold

PRODOTTO DA Florian Koerner von Gustorf & Michael Weber

U - JULY 22

Norvegia

DIRETTO DA Erik Poppe

SCRITTO DA Siv Rajendram Eliassen & Anna Bache-Wiig

PRODOTTO DA Stein B. Kvae & Finn Gjerdrum

UNDER THE TREE

Islanda, Danimarca, Polonia, Germania

DIRETTO DA Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

SCRITTO DA Hafsteinn Gunnar Sigurðsson & Huldar Breiðfjörð

PRODOTTO DA Grímar Jónsson, Sindri Páll Kjartansson & Þórir

Snær Sigurjónsson

WHAT WILL PEOPLE SAY

Norvegia, Germania, Svezia

SCRITTO E DIRETTO DA Iram Haq

PRODOTTO DA Maria Ekerhovd

WOMAN AT WAR

Islanda, Francia, Ucraina

DIRETTO DA Benedikt Erlingsson