Bond 25, Danny Boyle abbandona la regia

Di Federico Boni martedì 21 agosto 2018

A pochi mesi dal primo ciak, Danny Boyle saluta James Bond.

Un fulmine a ciel sereno. L'account Twitter ufficiale di James Bond ha annunciato che a causa di differenze creative Danny Boyle, regista premio Oscar con The Millionaire, non girerà più Bond 25. A darne notizia Michael G. Wilson, Barbara Broccoli Daniel Craig.

Il via alle riprese della pellicola era previsto per il 3 dicembre prossimo, con un'uscita in sala datata 8 novembre 2019. E' chiaro che a questo punto, con un regista da scovare, tutto potrebbe slittare, anche perché a scrivere la sceneggiatura è stato John Hodge, fidato sceneggiatore di Boyle (Trainspotting).

Craig, qui al suo 5° film da agente 007, saluterà poi la saga. Il 24 ° film di James Bond, Spectre di Sam Mendes, è uscito nel novembre del 2015, incassando 880,7 milioni di dollari.

Fonte: Comingsoon.net