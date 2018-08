Stasera in tv: "45 Anni" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 agosto 2018

Rai 3 stasera propone "45 anni", film drammatico del 2015 diretto da Andrew Haigh e interpretato da Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James e Dolly Wells.





Cast e personaggi

Charlotte Rampling: Kate Mercer

Tom Courtenay: Geoff Mercer

Geraldine James: Lena

Dolly Wells: Sally

David Sibley: George

Sam Alexander: Chris il postino

Richard Cunningham: Mr. Watkins

Doppiatori italiani

Melina Martello: Kate Mercer

Dario Penne: Geoff Mercer

Antonella Giannini: Lena

Francesca Manicone: Sally

Vladimiro Conti: George

Dimitri Winter: Chris il postino

Gianni Giuliano: Mr. Watkins





Trama e recensione

Kate e Geoff conducono una vita tranquilla nella campagna inglese e si apprestano a festeggiare i 45 anni di matrimonio. A pochi giorni dall’evento, però, Geoff riceve una notizia inattesa: è stato ritrovato in un ghiacciaio il corpo intatto di Katya, la sua prima fidanzata finita dispersa durante un’escursione negli anni sessanta. L’uomo cerca di non far trapelare il suo turbamento, ma Kate inizia a scavare nel passato fino a scoprire uno sconcertante segreto.

