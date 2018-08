Slice: trailer e poster della commedia horror con Zazie Beetz e Joe Keery

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 agosto 2018

Slice: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Austin Vesely con Chance the Rapper, Zazie Beetz e Joe Keery.

"Sto per raccontarti una storia su un fantasma, un lupo mannaro e una pizzeria da schifo". Benvenuti nello strano mondo di Slice, annuncia ilnuovo trailer della nuova commedia horror di A24 con protagonista il cantante Chance the Rapper.

In una piccola città spettrale, quando una squadra di ragazzi che consegnano pizze vengono uccisi sul posto di lavoro, due audaci sopravvissuti (la Zazie Beetz di Deadpool 2 e il cantante Chance the Rapper nel suo film d'esordio) partono per catturare i colpevoli dietro questa catena di crimini. "Slice" è il primo lungometraggio del regista Austin Vesely che ha diretto Chance the Rapper nei video musicali "Sunday Candy" e "Angels".





Quando un ragazzo che consegna pizze viene ucciso sul posto di lavoro, la città cerca qualcuno da incolpare: fantasmi? Spacciatori di droga? Un licantropo caduto in disgrazia?"

Il cast del film è completato da Raer Gray, il Joe Keery di Stranger Things, Paul Scheer (The League), Katherine Cunningham (Chicago Fire), Hannibal Buress (Giù le mani dalle nostre figlie), Y'lan Noel (La prima notte del giudizio), Chris Parnell (Piccoli brividi 2), Rebecca Spence (Amore per finta) e Will Brill (Unsane).

Il produttore Brett Hays parlando del film ha dichiarato: "È una città in cui i fantasmi e gli umani si incontrano; c'è una città fantasma e una città normale. Si prendono in giro e ci si diverte con questi generi".

Fonte: Bloody Disgusting