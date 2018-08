Hereditary: uno studio scientifico lo ha decretato il film più spaventoso del 2018

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 agosto 2018

A24 ha monitorato 20 spettatori per provare in maniera scientifica che l'horror "Hereditary" è il film più spaventoso del 2018.

Hereditary - Le radici del male è senza dubbio un horror di gran pregio, ma A24 che ne ha curato la distribuzione statunitense afferma che l'opera prima di Ari Aster è il film più spaventoso del 2018. Per provare questa tesi hanno equipaggiato 20 spettatori con Apple Watch per monitorarne il battito cardiaco prima di sottoporli ad una proiezione di "Hereditary". I risultati dello studio, condotto lo scorso giugno, sono stati tracciati su un grafico che potete consultare in coda all'articolo. In termini misurabili: la frequenza cardiaca a riposo di una persona normale è in genere compresa tra 60 e gli 80 battiti al minuto. Durante i momenti più traumatizzanti di "Hereditary" alcuni battiti dei soggetti monitorati salivano oltre i 160 al minuto.

Hereditary – Le radici del male: Recensione Una Toni Collette da Oscar trascina l'horror più disturbante del 2018. Hereditary, dal 25 luglio al cinema.





Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato. Lo sceneggiatore e regista Ari Aster trasforma una tragedia famigliare in qualcosa di funesto e di profondamente inquietante, spingendo il genere horror su un nuovo terreno ancora più agghiacciante.

Il regista Ari Aster ha rivelato che un primo montaggio del film durava oltre tre ore e cioè oltre un'ora in più della versione arrivata nelle sale, quindi l'edizione in DVD e Blu-Ray di "Hereditary", in uscita l'8 ottobre, riserverà per i fan una corposa serie di scene eliminate per un surplus di carica ansiogena.

Fonte: The Telegraph