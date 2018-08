Venezia 2018, debutta l'embargo nei confronti dei giornalisti - sarà caos?

Di Federico Boni mercoledì 22 agosto 2018

Ad una settimana dal via la Mostra del Cinema di Venezia chiede ai giornalisti di non pubblicare commenti prima della proiezione pubblica di ogni film.

Venezia 2018: tutti i film in Selezione Ufficiale Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Roma, il direttore Alberto Barbera ha annunciato ufficialmente il programma della prossima Mostra del Cinema di Venezia Dopo Cannes, che pochi mesi fa ha 'costretto' i giornalisti accreditati a guardare i film in contemporanea alla prima proiezione pubblica pur di contrastare l'immediatezza social, anche la 75esima Mostra del Cinema di Venezia ha ufficializzato un cambio di passo rispetto alle ultime edizioni. Nella giornata di oggi, come riportato dall'Hollywood Reporter, è stata diffusa una nota ufficiale che ha chiesto a tutti gli accreditati all'imminente Mostra di rispettare l'embargo 'sino al momento dell’inizio della prima proiezione ufficiale al pubblico di ogni film'.

Questo perché Venezia, fortunatamente, non ha voluto toccare le celebri 'anticipate stampa', che permettono ai giornalisti di vedere un film diverse ore prima rispetto alla prima proiezione ufficiale, pubblicando recensioni e tweet con largo anticipo (consentendo inoltre alla stampa cartacea di lavorare con un minimo di decenza).

'Si rende necessaria quindi una generale adesione da parte di tutti e ciascuno all’impegno all’embargo, onde garantire l’efficacia della Mostra e la qualità della sua accoglienza', precisa la nota, che ha ovviamente riaperto il dibattito sulle evidenti trasformazioni intervenute nel mondo della comunicazione, stravolta dai social.

Venezia 2018, Il Primo Uomo - First Man di Damien Chazelle apre la Mostra del Cinema Due anni dopo il boom di La La Land, Damien Chazelle e Ryan Gosling tornano alla Mostra del Cinema di Venezia con Il Primo Uomo.

Venezia 2018, Vanessa Redgrave Leone d'Oro alla Carriera Si tratta del 2° Leone d'Oro alla carriera di questa 75esima edizione, dopo quello assegnato a David Cronenberg. Ha davvero senso parlare di embargo stampa all'interno di un festival cinematografico, e soprattutto ci si può realmente affidare alla sola fiducia nei confronti degli oltre 2000 accreditati? Cosa accadrebbe se qualcuno non dovesse rispettare questo 'embargo', anticipando volutamente o inavvertitamente i colleghi? Verrebbe linciato in piazza, espulso o bandito a vita? Un Festival che guarda al futuro, come spesso dichiarato da Alberto Barbera e di fatto confermato da novità come la Virtual Reality e i titoli Netflix in Concorso, può avere 'paura' di un tweet e/o di una stroncatura precocemente pubblicata?

'Le anticipate stampa hanno storicamente consentito ai giornalisti, partner essenziali di un festival, il tempo necessario per un proficuo lavoro. I loro commenti, all’epoca della sola carta stampata, sarebbero usciti il giorno dopo e comunque dopo la prima proiezione al pubblico', sottolineano dalla Mostra, ma è altrettanto chiaro come 'la tradizionale scansione dei tempi intercorrenti tra l’uscita dei commenti della stampa, e l’avvio delle proiezioni per il pubblico' sia mutato. Riuscire a 'controllare' migliaia di critici tra tweet, post Facebook, dirette Instagram e video Youtube, appare onestamente impossibile, con il rischio 'far west' seriamente dietro l'angolo.

Ad incidere su simile decisione, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno ad una settimana dal via, la più che probabile presa di posizione di produttori e distributori, negli ultimi anni spesso scottati da roboanti stroncature ancor prima del red carpet ufficiale della pellicola (a farne le spese nel 2017 Mother! di Darren Aronofsky). Barbera ha ceduto, mantenendo fortunatamente le tradizionali anticipate stampa, ma al Lido, tra 7 giorni, ne vedremo sicuramente delle belle.