Ken il guerriero - La Leggenda di Hokuto: nuove clip in italiano dell'evento al cinema il 25 e 26 settembre

Di Pietro Ferraro martedì 25 settembre 2018

Ken il guerriero - La Leggenda di Hokuto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'evento speciale nei cinema italiani il 25 e 26 settembre 2018.

Oggi e domani nei cinema italiani si celebrano i 35 anni dalla nascita della leggenda di Ken il guerriero con l'evento speciale Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto.

Koch Media ha reso disponibili tre clip con scene in italiano del film d'animazione del 2006 diretto da Takahiro Imamura.





Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercano di nascondersi dalla furia del malvagio Sauzer, sacro imperatore della scuola di Nanto, e pregano che arrivi un nuovo salvatore, che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura. A proteggere i poveri e gli indifesi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della "Divina scuola di Hokuto", mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di potere. I tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro finale...

"Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto" costituisce il primo di cinque capitoli della serie nota come "Ken il guerriero - La leggenda" le cui trame attingono al noto manga di Buronson e Tetsuo Hara, ma ampliano la vicenda aggiungendo altri punti di vista e avvenimenti inediti.

Dal manga "Ken il guerriero", che ha esordito in Giappone nel 1983, sono state tratte due serie animate, prodotte negli anni '80 da Toei Doga e da Fuji Television seguite nel 1986 da un lungometraggio animato.

Una terza serie a fumetti, un prequel in due parti dal titolo "Ken il Guerriero: Le Origini del Mito" ha generato altre due serie animate in cui si narrano le avventure dello zio di Kenshiro nell'Asia della fine degli anni trenta, alla vigilia della seconda guerra mondiale.





Ken il guerriero - La Leggenda di Hokuto: trailer dell'evento speciale al cinema il 25 e 26 settembre

Koch Media ha reso disponibili trailer italiano e locandina di Ken il guerriero - La Leggenda di Hokuto, un evento speciale in arrivo nelle sale cinematografiche solo il 25 e 26 settembre per celebrare il 35° anniversario dalla nascita della leggenda.

L’eroe, che ha fatto breccia nel cuore di molte generazioni, tornerà sul grande schermo per grandi e piccini e tutti gli appassionati della saga.





Ken il guerriero ha esordito come manga in Giappone nel 1983 realizzato da Tetsuo Hara e Buronson, pubblicazione seguita da due serie animate, prodotte negli anni '80 da Toei Doga e da Fuji Television e da un lungometraggio animato Ken il guerriero - Il film uscito nel 1986, di diversI OAV e di un terribile adattamento live-action dal titolo Il ritorno di Kenshiro (Fist of the North Star) uscito nel 1995 interpretato da Gary Daniels e Malcolm McDowell.