Monkey King – The Hero is Back: trailer italiano del film d'animazione cinese

Il 6 settembre Draka Distribution in collaborazione con Giometti Cinema

porta nei cinema italiani Monkey King – The Hero is Back, nuovo film d'animazione cinese ispirato al romanzo tradizionale cinese "Viaggio in Occidente", leggenda che ha ispirato anche l'anime Dragon Ball, il film Il regno proibito con Jet Li e per i più nostalgici i cartoni animati anni '80 The Monkey e Starzinger.

"Monkey King – The Hero is Back" è stato il film d’animazione a più alto budget mai prodotto e distribuito in Cina, dove ha incassato 155 milioni di dollari, un successo tale che ha spinto Sony a farne un videogioco per PlayStation e Netflix a distribuire la serie "The new legends of Monkey".

"Monkey King – The Hero is Back", realizzato con tecnologia 3D, riporta sullo schermo le immagini avvincenti e spettacolari dei combattimenti di Kung Fu, incentrando la storia sui valori dell’amicizia, dell’altruismo e del coraggio, tipici di un film di animazione per bambini ma strizzando l’occhio anche agli adolescenti e agli adulti. Colpi di scena, momenti esilaranti ed un happy ending non scontato lo rendono un’opera spettacolare ed avvincente per tutti.

Diretto da Tian Xiao Peng, il film porta sul grande schermo la storia del leggendario Re Scimmia che torna, dopo secoli di prigionia, a contrastare le potenze del male, regalando una visione dell’eroe fuori dagli schemi classici, per raccontarne anche le debolezze e i limiti che lo avvicinano agli uomini, molto più di quanto la leggenda abbia mai raccontato. Il film ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali tra cui il "Golden Rooster Awards" al Silk Road International Film Festival e il "Golden Dragon Award" al China Animation & Comic Competition, sempre come miglior lungometraggio d’animazione.

La trama ufficiale:



Un tempo, il potente Monkey King si muoveva liberamente tra cielo e terra ma, dopo aver fatto infuriare gli dèi, fu imprigionato in una gabbia di ghiaccio nelle profondità delle montagne. Voleva diventare un dio ma fu punito a causa della sua ambizione e della sua insolenza. Cinquecento anni più tardi, mostruose creature attaccano un piccolo villaggio e un bambino, LiuEr, fugge verso le montagne. Per caso, il piccolo libera Monkey King dalla sua maledizione e dalla sua prigionia. Il re delle scimmie è di nuovo libero ma ha perso i poteri di un tempo; vorrebbe andarsene per la sua strada e liberarsi del bambino che continua a chiedergli aiuto. Cosa accadrà quando il piccolo LiuEr chiederà a Monkey King di combattere contro le potenze del male? Si può lottare con le sole armi del coraggio e dell’altruismo? Grazie agli insegnamenti del vecchio monaco Sifu e con l'aiuto del simpatico maiale Pig, il bambino insegnerà all’eroe leggendario che l’amicizia e l’amore per la giustizia meritano davvero il sacrificio della battaglia e che credere in se stessi è ciò che può renderci realmente invincibili.