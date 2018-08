Scary Stories to Tell in the Dark: annuncio riprese, sinossi e dettagli sul film prodotto da Guillermo del Toro

Di Pietro Ferraro venerdì 24 agosto 2018

Rivelati trama e dettagli su "Scary Stories to Tell in the Dark", l'adattamento della trilogia di libri di Alvin Schwartz, diretto da Andre Ovredal e prodotto da Guillermo del Toro.

Il regista norvegese Andre Ovredal ha rivela nuovi dettagli sull'adattamento di Scary Stories a Tell in the Dark prodotto da Guillermo Del Toro le cui riprese sono imminenti. Poiché la produzione è pronta al via sono stati rivelati dettagli su trama e cast. CBS Films ha annunciato che la giovane attrice Zoe Margaret Colletti interpreterà la protagonista Stella Michaels. Inoltre è stato anche rivelato che la storia si concentrerà su un gruppo di adolescenti che indagano su un'ondata di morti orribili avvenuta nella loro piccola città.

Secondo fonti che hanno letto la sceneggiatura di "Scary Stories a Tell in the Dark", la storia andrà oltre la trama di alcuni adolescenti che risolvono il mistero di un omicidio. La trama sarà molto più dark e coinvolgerà anche uno scherzo di Halloween. Per quanto riguarda il personaggio di Stella Michaels di Zoe Colletti, la ragazza è segnata da un traumatico evento della sua infanzia.

E' stata anche rivelata una prima sinossi ufficiale del film:



Ispirato ad una delle serie di libri più terrificanti di tutti i tempi, "Scary Stories to Tell in the Dark" segue un gruppo di adolescenti che devono risolvere il mistero che circonda un'ondata di morti di incredibili e orribili morti avvenute nella loro piccola città.

Oltre alle informazioni su trama e cast è stato anche riferito che il film includerà lo spaventapasseri vivente della storia "Harold" e la ragazza con dei ragni che zampettano fuori dalla sua faccia nella storia "The Red Spot". Entrambi i personaggi sono apparsi nel terzo libro della trilogia di Alvin Schwartz dal titolo "Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones" del 1991.

L'adattamento per il grande schermo di "Scary Stories a Tell in the Dark" è in sviluppo dal 2013, ma è solo nel 2016 che Guillermo del Toro è stato reclutato per dirigere il progetto. In seguito Del Toro ha rinunciato alla regia restando a bordo come produttore con Andre Ovredal che gli è subentrato; il regista norvegese ha diretto il found footage Troll Hunter e l'horror Autopsy.

La trilogia "Scary Stories a Tell in the Dark" di Alvin Schwartz ha fruito delle suggestive ed inquietanti illustrazioni da Stephen Gammell. Il regista Guillermo del Toro grande fan dei libri è anche un collezionista delle illustrazioni originali che Gammel ha realizzato per la trilogia.

Fonte: Collider