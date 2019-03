Scary Stories to Tell in the Dark: nuovo trailer e due locandine ufficiali

Di Pietro Ferraro venerdì 29 marzo 2019

Scary Stories to Tell in the Dark: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Andre Ovredal nei cinema italiani dal 17 ottobre 2019.

E' approdato online un primo trailer completo e due nuove locandine di Scary Stories a Tell in the Dark, adattamento per il grande schermo di una serie molto popolare di racconti horror per ragazzi tanto amati quanto controversi, un po' come lo erano negli anni '50 i fumetti horror "Tales from the Crypt" e "The Vault of Horror" di EC Comics. Ora i racconti di Alvin Schwartz vengono portati sul grande schermo per mano del produttore Guillermo del Toro e del regista Andre Ovredal (Troll Hunter, Autopsy), e sembra che questa sorta di versione "politicamente scorretta" di Piccoli brividi sarà approcciata in modo piuttosto fedele.

"Scary Stories to Tell in the Dark" è una trilogia di libri che comprende Scary Stories to Tell in the Dark (1981), More Scary Stories to Tell in the Dark (1984), e Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones (1991). Combinati i tre volumi contengono oltre 25 storie dell'orrore, molte delle quali sono basate su folklore e leggende metropolitane. Nonostante la natura controversa i libri di Alvin Schwartz hanno venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo.

La sceneggiatura del film è di Dan Hageman, con Guillermo del Toro che ha contribuito alla storia. Il cast di "Scary Stories to Tell in the Dark" include Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur e Natalie Ganzhorn. Il film arriverà nei cinema americani il 9 agosto mentre l'uscita italiana è fissata al 17 ottobre.

Scary Stories to Tell in the Dark: quattro spot tv in italiano

Notorious Pictures ha reso disponibili le versioni in italiano degli spot tv trasmessi all'ultimo Super Bowl per l'horror Scary Stories to Tell in the Dark prodotto da Guillermo del Toro. Il regista norvegese Andre Ovredal (Autopsy) dirige questo adattamento di una popolare serie di libri per ragazzi di Alvin Schwartz.

Il film "Scary Stories to Tell in the Dark" è incentrato su un gruppo di adolescenti costretti a risolvere il mistero di alcuni recenti brutali omicidi perpetrati nella loro città. Un recente poster ha confermato la presenza nel film dello spaventapasseri umano del racconto "Harold" e ora uno dei nuovi spot tv conferma anche la ragazza che vede dei ragni strisciare fuori dalla sua faccia nella storia "The Red Spot". Entrambi i personaggi sono apparsi nel volume "Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones" del 1991.

Guillermo del Toro ha atteso anni per realizzare il film di "Scary Stories to Tell in the Dark". Nel 2013 CBS Films ha acquisito i diritti per la serie di libri horror per bambini di Alvin Schwartz con l'intenzione di realizzare un adattamento cinematografico. Per ragioni sconosciute nulla si è mosso fino al 2016 quando Del Toro è stato inizialmente designato alla regia per poi dimettersi dal timone del progetto con Andre Ovredal salito a bordo per sostituirlo, con Del Toro rimasto a bordo come produttore e co-sceneggiatore.

"Scary Stories to Tell in the Dark" debutta nei cinema italiani il 17 ottobre 2019 con un cast che include Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris, Kathleen Pollard, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur e Natalie Ganzhorn.

Scary Stories to Tell in the Dark: primo poster in attesa del trailer

Lionsgate ha reso disponibile un primo poster ufficiale di Scary Stories to Tell in the Dark di Guillermo Del Toro con un primo trailer in arrivo per domenica durante il Super Bowl.

Questo primo poster, che ricrea una delle copertine più famose della serie di libri horror per ragazzi di Alvin Schwartz, mostra Harold lo spaventapasseri, protagonista del racconto "Harold" incluso nel terzo libro della serie, "Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones". In "Harold" due contadini non trattano il loro spaventapasseri con la dovuta cura e ne pagheranno le conseguenze.

Ispirato ad una delle serie di libri per ragazzi più terrificanti di tutti i tempi, "Scary Stories to Tell in the Dark" segue un gruppo di giovani adolescenti che devono risolvere il mistero che circonda le morti improvvise e macabre che stanno avvenendo nella loro piccola città.

André Øvredal (Trollhunter, Autopsy) dirige "Scary Stories a Tell in the Dark" da una sceneggiatura scritta da Daniel Hageman e Kevin Hageman e Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, Sean Daniel, Jason F. Brown, J. Miles Dale e Elizabeth Grave sono i produttori. Il cast del film include Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn. Il film debutta nei cinema americani il 9 agosto 2019.

Scary Stories to Tell in the Dark: prima foto ufficiale del film horror prodotto da Guillermo del Toro

Disponibile via Twitter una prima immagine ufficiale del film Scary Stories to Tell in the Dark. Il film, adattamento della omonima serie di libri horror, vede Guillermo del Toro a bordo come produttore e co-sceneggiatore per un'uscita fissata al 2019.

L'immagine dal set mostra la troupe in fase di ripresa radunata fuori da una vecchia casa dall'aspetto inquietante. Non è stato rivelato da quali racconti il film prenderà spunto, ma sappiamo che "Scary Stories to Tell in the Dark" si concentrerà su un gruppo di adolescenti che stanno indagando su un'ondata di morti orribili che hanno iniziato a tormentare la loro città.

Il film è basato sulle opere dell'autore Alvin Schwartz che ha scritto una trilogia di libri pubblicati tra il 1981 e il 1991. La trilogia è composta da "Scary Stories to Tell in the Dark", "More Scary Stories to Tell in the Dark" e "Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones". Tutti e tre i libri combinati contengono più di 25 storie dell'orrore, molte delle quali sono basate su folclore e leggende metropolitane che sono state accuratamente studiate da Schwartz. La trilogia ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo dalla loro pubblicazione iniziale.

Il cast del film comprende Zoe Colletti (Wildlife), Austin Abrams (Tragedy Girls), Gabriel Rush (Grand Budapest Hotel), Michael Garza (Wayward Pines), Austin Zajur (Kidding), Gil Bellows (Le ali della libertà), Lorraine Toussaint (Orange Is The New Black), Natalie Ganzhorn (The Night Before Halloween)) e Dean Norris (Breaking Bad). Il norvegese Andre Ovredal, già regista degli horror Troll Hunter e Autopsy, dirige da una sceneggiatura firmata da Daniel Hageman, Kevin Hageman e Guillermo del Toro.

Scary Stories to Tell in the Dark: annuncio riprese, sinossi e dettagli sul film prodotto da Guillermo del Toro

Articolo pubblicato il 24 agosto 2018

Il regista norvegese Andre Ovredal ha rivela nuovi dettagli sull'adattamento di Scary Stories a Tell in the Dark prodotto da Guillermo Del Toro le cui riprese sono imminenti. Poiché la produzione è pronta al via sono stati rivelati dettagli su trama e cast. CBS Films ha annunciato che la giovane attrice Zoe Margaret Colletti interpreterà la protagonista Stella Michaels. Inoltre è stato anche rivelato che la storia si concentrerà su un gruppo di adolescenti che indagano su un'ondata di morti orribili avvenuta nella loro piccola città.

Scary Stories to Tell in the Dark, Guillermo Del Toro sceneggia e produce l'adattamento cinematografico Il regista di Trollhunter per Scary Stories to Tell in the Dark.

Secondo fonti che hanno letto la sceneggiatura di "Scary Stories a Tell in the Dark", la storia andrà oltre la trama di alcuni adolescenti che risolvono il mistero di un omicidio. La trama sarà molto più dark e coinvolgerà anche uno scherzo di Halloween. Per quanto riguarda il personaggio di Stella Michaels di Zoe Colletti, la ragazza è segnata da un traumatico evento della sua infanzia.

E' stata anche rivelata una prima sinossi ufficiale del film:



Ispirato ad una delle serie di libri più terrificanti di tutti i tempi, "Scary Stories to Tell in the Dark" segue un gruppo di adolescenti che devono risolvere il mistero che circonda un'ondata di morti di incredibili e orribili morti avvenute nella loro piccola città.

Oltre alle informazioni su trama e cast è stato anche riferito che il film includerà lo spaventapasseri vivente della storia "Harold" e la ragazza con dei ragni che zampettano fuori dalla sua faccia nella storia "The Red Spot". Entrambi i personaggi sono apparsi nel terzo libro della trilogia di Alvin Schwartz dal titolo "Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones" del 1991.

L'adattamento per il grande schermo di "Scary Stories a Tell in the Dark" è in sviluppo dal 2013, ma è solo nel 2016 che Guillermo del Toro è stato reclutato per dirigere il progetto. In seguito Del Toro ha rinunciato alla regia restando a bordo come produttore con Andre Ovredal che gli è subentrato; il regista norvegese ha diretto il found footage Troll Hunter e l'horror Autopsy.

La trilogia "Scary Stories a Tell in the Dark" di Alvin Schwartz ha fruito delle suggestive ed inquietanti illustrazioni da Stephen Gammell. Il regista Guillermo del Toro grande fan dei libri è anche un collezionista delle illustrazioni originali che Gammel ha realizzato per la trilogia.

