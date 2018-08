My Boyfriend is a Bear diventa film

Di Federico Boni venerdì 24 agosto 2018

My Boyfriend is a Bear sbarcherà al cinema grazie alla Legendary Pictures.

Legendary Entertainment ha acquisito i diritti cinematografici dell'acclamata graphic novel di Oni Press "My Boyfriend is a Bear", scritta da Pamela Ribon e illustrata da Cat Farris. Parola di Variety.

Ribon adatterà anche la sceneggiatura e farà da produttrice insieme ad Alex Hertzberg. Jon Silk e Ali Mendes supervisioneranno il progetto per la Legendary Entertainment.

La storia segue Nora, che, dopo una serie di terribili fidanzati, trova il vero amore con il più inaspettato dei corteggiatori: un orso nero americano da 230 kg. Scopriranno presto che i vicini hipster, gli amici e l'imminente necessità di andare in letargo dell'Orso metteranno a dura prova la loro storia d'amore.

Ribon è anche la co-autrice di Ralph Spaccatutto 2, mentre tra i suoi script precedenti si ricordano "Oceania", "I Puffi: il villaggio perduto" e il documentario DisneyNature "Bears". Non è chiaro se l'adattamento sarà animato o in live-action.