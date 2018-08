A Joaquin Phoenix non importa cosa pensano i fan del suo Joker

Di Pietro Ferraro venerdì 24 agosto 2018

Joaquin Phoenix si sta preparando per il ruolo del Joker e afferma di non sentire alcuna pressione rispetto alle opinioni altrui.

Joaquin Phoenix si sta preparando per il ruolo di Principe Pagliaccio del Crimine nel nuovo film del Joker di Todd Phillips e dice che "non potrebbe importargli di meno" di quello che qualcuno pensa di lui rispetto alla parte. Il film segna la prima volta che Phoenix recita in un cinecomic, e l'attore è pronto a realizzare uno studio sul personaggio in contrasto con i canonici film di supereroi.

Joaquin Phoenix parla del nuovo film del Joker Joaquin Phoenix parla del suo prossimo ruolo, sarà l'iconico villain dei fumetti "Joker" in una nuova storia di origine.

In una nuova intervista Joaquin Phoenix ha parlato del suo metodo di preparazione per un ruolo aggiungendo che non gli piace promuovere progetti mentre cerca di entrare nel personaggio per un altro film. Tuttavia questo è esattamente ciò che Phoenix ha dovuto fare mentre promuoveva The Sisters Brothers in uscita nei cinema a settembre. L'attore dice che è "ideale" lavorare su un progetto alla volta, ma alla fine, a lui non importa, e non si preoccupa della pressione di assumere il ruolo del Joker.

Non me ne può fregare di meno, non penso molto a quello che pensa la gente, a chi importa, a chi importa? Il mio approccio ad ogni film è lo stesso, quello a cui sono interessato è il regista e la sua idea del personaggio.

Joaquin Phoenix non sembra molto preoccupato di cosa pensa la gente e non gli importa di discutere ulteriormente il progetto, ma l'attore ha fatto luce su ciò che lo attrae in determinati progetti e ruoli, che è diverso per ogni attore. Alla fine Phoenix parla di cosa lo ha attratto nel film del Joker e più in generale dai suoi altri progetti.

Se c'è qualcosa che si percepisce come unico, allora non mi interessa davvero che genere sia, di che budget disponga. Quelle cose non sono importanti. Quello che mi interessa è analizzare le persone. Alcune di loro sono davvero fo**utamente semplici. È chimica, è come quello che cerchi in un amante, lo sai quando succede.

Le caratterizzazioni del Joker di Heath Ledger e Jack Nicholson hanno fatto la storia dei cinecomic e per quanto Phoenix non avverta la pressione, i paragoni saranno inevitabili e ne sa qualcosa Jared Leto, il cui Joker è stato malamente utilizzato in Suicide Squad e un tantino sottovalutato nella foga di una parte di critica e fan di "demolire" ogni cosa legata all'Universo Esteso DC. Quel che è certo è che c'è tanta curiosità attorno al Joker di Joaquin Phoenix, grazie al peculiare approccio "intimista" dell'attore a tutti i suoi personaggi.

Concludiamo segnalandovi i casting più recenti del film del Joker: reclutati il comico Marc Maron (Mike & Dave - Un matrimonio da sballo) nei panni di un agente di un talk show condotto dal personaggio di Robert De Niro e l'attore Bryan Callen, noto per il ruolo dell'allenatore Rick Mellor nella serie tv I Goldberg, Callen vestirà i panni di un vecchio ballerino, uno spogliarellista. Infine in trattative c'è l'attrice Frances Conroy (American Horror Story) per il ruolo della madre del Joker.

Fonte: Indie Wire