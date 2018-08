George Clooney è l'attore più pagato del 2018

Di Pietro Ferraro venerdì 24 agosto 2018

Forbes ha pubblicato la sua lista dei 10 attori più pagati dell'anno e George Clooney conquista il primo posto.

Forbes ha pubblicato la sua lista dei 10 attori più pagati dell'anno, con George Clooney che ha conquistato il primo posto grazie alla sua azienda "Casamigos Tequila". Il 2017 ha visto Mark Wahlberg in vetta alla lista con 68 milioni di dollari, seguito ad un'incollatura dai 65 milioni di dollari di Dwayne Johnson. Quest'anno Wahlberg non è riuscito ad entrare nella top 10 mentre Johnson è riuscito a raddoppiare i suoi compensi rispetto all'anno scorso.

Forbes ha pubblicato Celebrity 100, un elenco delle celebrità più pagate che includono attori e sportivi professionisti e quest'anno la celebrità più pagata è stato un atleta, il pugile Floyd Mayweather che ha guadagnato 275 milioni di dollari. Gli unici due attori nella top 10 di questo elencco sono stati Clooney, che si è piazzato secondo e Dwayne Johnson che si piazzato quinto. Il resto della top 10 include la celebrity televisiva Kylie Jenner (3°), la Judy Sheindlin dello show televisivo Judge Judy (4°), le band U2 (6°) e Coldplay (7°), la star del calcio Lionel Messi (8°), il cnatautore Ed Sheeran (9°) e un'altra star del calcio, Cristiano Ronaldo (10°).

Clooney che non era nemmeno tra i primi 10 nell'elenco dello scorso anno, ha guadagnato secondo Forbes la bellezza di 239 milioni di dollari il 1° giugno 2017 e il 1° giugno 2018. La maggior parte di questi compensi provengono dalla vendita della sua azienda "Casamigos Tequila" al gigante britannico dei liquori Diageo per 700 milioni di dollari come prima rata, seguita da ulteriori 300 milioni di dollari da erogare in dieci anni. Clooney ha una partecipazione paritaria nella società con i suoi due co-fondatori, Rande Gerber e Mike Meldman, con Clooney che si è intascato 233 milioni di dollari dalla vendita, oltre a ulteriori 6 milioni di dollari in veste di "testimonial e film precedenti".

Dwayne Johnson è il secondo attore più pagato con 124 milioni, che rappresenta anche il più alto compenso mai registrato nell'ambito della recitazione cinematografica nella storia di "Celebrity 100", mentre i proventi di Clooney, sebbene in gran parte non provenienti dalla recitazione, è il più alto compenso mai registrato per un attore. A completare la top 10 di attori più pagati del 2018 ci sono Robert Downey Jr. (81 milioni), Chris Hemsworth (64,5 milioni), Jackie Chan ( 45,5 milioni), Will Smith (42 milioni), la star di Bollywood Akshay Kumar (40,5 milioni), Adam Sandler (39,5 milioni), e un'altra stella di Bollywood, Salman Khan ( 38,5 milioni) e Chris Evans (34 milioni). Per quanto riguarda i prossimi impegni di Clooney, l'attore è protagonista, regista e produttore della miniserie tv Catch-22, e ha anche recentemente firmato per dirigere il thriller di fantascienza Echo.

L'elenco di Forbes ha lo scopo di valutare "sia i guadagni su schermo che quelli extracurricolari", ma risulta piuttosto strano che l'attore con il più alto rendimento del 2018 non abbia recitato in un film in due anni. Se non fosse stato per il colpaccio cone la tequila di Clooney, The Rock avrebbe conquistato il primo posto per la seconda volta negli ultimi tre anni, avendo già conquistato la vetta degli attori più pagati già nel 2016, prima di slittare in seconda posizione lo scorso anno subito dietro a Wahlberg.

