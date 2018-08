Feral: trailer e poster dello zombie horror con Scout Taylor-Compton e Olivia Luccardi

Di Pietro Ferraro venerdì 24 agosto 2018

Feral: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Scout Taylor-Compton e Olivia Luccardi in uscita negli States il 2 ottobre 2018.

Il 2 ottobre esce negli States, in DVD e Blu-ray, l'horror Feral che racconta di una letale infezione zombie che colpisce un gruppo di escursionisti bloccati in una remota baita nel mezzo di una foresta.





La tuo migliore amica è stata appena infettata da un orribile virus che presto la trasformerà in uno zombie cannibale rabbioso e scatenato. Tu: a) provi a salvarla? O b) la uccidi prima che ti uccida? Questo è lo scenario da incubo di cui sei studenti si trovano di fronte quando il loro viaggio in campeggio prende una svolta terrificante. Uno per uno, ogni membro del gruppo cade vittima della malattia "selvaggia", finché solo Alice (Scout Taylor-Compton) e Jules (Olivia Luccardi), una coppia di fidanzate che sondano il terreno della loro relazione appena iniziata, rimangono in piedi armate di fucile e rintanate in una remota baita. Hanno davanti a loro una lotta incredibile se sperano di sopravvivere in questa macabra miscela di survival horror e thriller con zombie.

Scout Taylor-Compton oltre ad aver interpretato Laurie Strode nei due Halloween di Rob Zombie ha recitato anche negli horror Zombies - La vendetta degli innocenti e 7500.

Olivia Luccardi è stata protagonista dell'acclamato horror It Follows e ha recitato anche nella serie tv horror Channel Zero: Butcher's Block, nel thriller Money Monster - L'altra faccia del denaro con protagonisti George Clooney e Julia Roberts e nell'acclamata serie tv Orange Is the New Black.

Il cast di "Feral" è completato da Lew Temple, Renee Olstead, Brock Kelly, Landry Allbright e George Finn.

"Feral" è diretto da Mark H. Young che ha diretto anche l'horror Tooth and Nail e il crime d'azione Bad Blood - Debito di sangue.

Fonte: ShoutFactory.com