Stasera in tv: "Il gioco dell'illusione" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 25 agosto 2018

Rai 2 stasera propone "Il gioco dell'illusione", film thriller del 2017 diretto da Nadeem Soumah e interpretato da Haylie Duff, Mike Faiola, Teri Polo e Louis Mandylor.

"THE LEASE" Trailer - Formula Features from Formula Features on Vimeo.





Cast e personaggi

Haylie Duff: Julia McNeil

Mike Faiola: Shane

Teri Polo: Dottoressa Leary

Louis Mandylor: Robert Turner

Melissa Mars: Annie

Michael Rene Walton: Arthur

Josie Achaval: Assistente di Arthur

Cheryl Anderson: Modella

Sara Bailey: Infermiera

Justin Bigelli: Luis

Del Brown: Passeggero in Aereo

Leonel Claude: Lionel

Fernando Count: Agente della Polizia di Los Angeles

Anthony De La Cruz: Milionario





La trama

Sperando in un nuovo inizio, Julia, una tormentata donna di New York, si trasferisce a Los Angeles con il suo nuovo fidanzato. Dopo essersi sistemati in una nuova casa lussuosa, però, cominciano ad accadere cose misteriose. Non passa molto tempo prima che Julia si convinca che i suoi demoni personali non l'hanno abbandonata e l'hanno seguita nella sua nuova vita.





Curiosità