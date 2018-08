Aquaman: il trailer del film in versione 8-Bit

Di Pietro Ferraro sabato 25 agosto 2018

Il trailer ufficiale del film di "Aquaman" ha fruito della sua versione a 8 bit.

Anche il trailer del film Aquaman ha ricevuto la sua nistalgica versione arcade a 8 bit. Con l'assenza di Marvel Studios, quest'anno i riflettori del Comic-Con di San Diego erano puntati su Warner Bros. che ha mostrato il futuro dell'Universo Esteso DC diventato ufficialmente Worlds of DC.

Aquaman: primo spot tv e nuova immagine ufficiale Il film di Aquaman diretto da James Wan e con protagonista Jason Momoa arriva nei cinema italiani il 1° gennaio 2019.

I fan presenti a San Diego sono rimasti molto impressinati dal primo trailer del film in solitaria dell'Aquaman di Jason Momoa con il regista James Wan ha mostrato la creazione di un impressionante universo sottomarino con gran parte del film che si svolgerà sott'acqua nel regno di Atlantide.

Il video a 8 bit viene fornito con alcune riprese bonus in cui il supereroe di Jason Momoa in alcuni filmati aggiuntivi tratti dal film Justice League sempre in formato 8 bit.

Dopo l'uscita di "Aquaman", nei cinema italiani dal 1°gennaio 2019, arriverà il debutto di Shazam, che uscirà nei cinema ad aprile 2019. Jason Momoa in Aquaman è affiancato da un cast all-star che include Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Ludi Lin e Temuera Morrison.

Fonte: Screenrant