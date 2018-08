Sherlock Holmes 3: Jude Law rivela i primi dettagli sul sequel

Di Pietro Ferraro sabato 25 agosto 2018

Jude Law rivela i primi dettagli sulla trama del sequel "Sherlock Holmes 3".

Jude Law che vedremo presto in Animali fantastici - I crimini di Grindelwald e Captain Marvel ha rivelato i primi dettagli sylla trama di Sherlock Holmes 3. Law ha iniziato la sua collaborazione con Robert Downey Jr. nel 2009 indossando per la prima volta i panni del Dr. John Watson al fianco dello Sherlock Holmes di Downey. Il successofu immediato e generò il sequel di successo "Gioco di Ombre" e ora, sette anni dopo, "Sherlock Holmes 3" sembra pronto a fare un significativo passo in avanti.

Law e Downey hanno confermato il loro coinvolgimento per una terza puntata, ma al momento non si sa se tornerà anche il regista Guy Ritchie. La Warner Bros. ha già annunciato una data di uscita per il sequel nel 2020, quindi il progetto sta finalmente uscendo da una lunghissima fase di stand-by. Lo stato della sceneggiatura non è esattamente noto, ma ora Jude Law ha decido di dare qualche indicazione sulla trama del film.

Durante un'intervista con Entertainment Weekly a Law è stato chiesto quale sarà il futuro di Holmes e Watson in "Sherlock Holmes 3". L'attore non ha potuto dire troppo al riguardo, ma ha rivelato che la coppia di investigatori è andata incontro ad un lungo periodo di separazione. Ciò significa che qualunque sia la storia di "Sherlock Holmes 3", includerà una qualche sorta di reunion.

Speriamo di far avanzare la storia. Come sempre, l'essenza della storia è la loro dipendenza reciproca. Esamineremo, dal momento che sono passati diversi anni da quando li abbiamo visti, giocheremo sul fatto che non si vedono da molto tempo.

L'ultima volta che abbiamo visto i due personaggi, Holmes aveva simulato la propria morte per poi nascondersi nella casa di Watson, con quest'ultimo che dopo aver trascritto l'intera storia conclude lo scritto con la parola "Fine" a cui Holmes, uscito dalla sua "mimetizzazione" con l'arreamento della stanza, aggiunge un punto interrogativo accennando ad un'avventura futura per il dinamico duo che arriverà con "Sherlock Holmes 3".

Nove anni sono un notevole lasso di tempo per un sequel e anche un bel rischio, quindi sarà interessante scoprire cosa avranno escogitato alla Warner Bros. per rendere il franchise ancora appetibile, senza dubbio l'elemento Robert Downey Jr. giocherà ancora un ruolo cruciale.

Fonte: EW