Detective Pikachu: primo teaser poster ufficiale del film live-action

Di Pietro Ferraro sabato 25 agosto 2018

Detective Pikachu: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Rob Letterman nei cinema italiani dal 10 maggio 2019.

Disponibile un primo teaser poster ufficiale di Detective Pikachu. Il brand Pokemon è uno dei marchi di intrattenimento più popolari del pianeta, e dopo aver prodotto film d'animazione, serie tv, videogiochi e ogni tipo di merchandise immaginabile è sembrato il momento giusto per un film live-action in arrivo nei cinema la prossima estate.

Il poster condiviso su Twitter è caratterizzato da un logo di "Detective Pikachu" in versione insegna al neon su sfondo nero. Purtroppo non è disponibile una sinossi completa, ma il primo film live-action dei Pokemon sarà incentrato su un adolescente il cui padre viene rapito. Questo porterà il ragazzo da Pikachu, che in questo film interpreta un detective doppiato dal Ryan Reynolds di Deadpool. I due collaborano con un giovane giornalista per risolvere questo caso di persona scomparsa. Il cast, oltre a Reynolds, include Justice Smith (Jurassic World: Il regno distrutto), Kathryn Newton (Big Little Lies), Ken Watanabe (Godzilla: King of the Monsters), Suki Waterhouse (The Bad Batch), Rita Ora (Cinquanta Sfumature di Rosso) e Bill Nighy (Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma).

Alal regia di "Detective Pikachu" c'è Rob Letterman (Piccoli Brividi) che ha scritto la sceneggiatura con Nicole Perlman, che in precedenza ha lavorato a Guardiani della Galassia e all'imminente Captain Marvel. Detective Pikachu, che nasce come videogioco per cellulari, arriva nei cinema il 10 maggio 2019.

Fonte: Twitter