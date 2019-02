Pokémon: Detective Pikachu - nuovo trailer italiano del film live-action

Di Pietro Ferraro martedì 26 febbraio 2019

Detective Pikachu: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Rob Letterman nei cinema italiani dal 9 maggio 2019.

Il mondo dei Pokémon prende vita nel nuovo trailer italiano di Detective Pikachu. La prima avventura Pokémon live-action nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu, il volto iconico del fenomeno globale Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento multigenerazionale più popolari al mondo ed il franchise multimediale di maggior successo di tutti i tempi.

I fan di tutto il mondo ora possono guardare Pikachu sul grande schermo come mai prima d'ora, come Detective Pikachu, un Pokémon come nessun altro. Il film mostra anche una vasta gamma di amati personaggi Pokémon, ognuno con le sue abilità e personalità uniche, con il nuovo trailer che include la grande rivelazione di Mewtwo.

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, dato che Tim è l’unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

Il cast di Detective Pikachu include anche Justice Smith (Jurassic World - Il regno distrutto) nei panni di Tim, Kathryn Newton (Lady Bird nella serie tv Big Little Lies) nei panni di Lucy, una giovane reporter che segue la sua prima grande storia. il cast è completato da Suki Waterhouse (Insurgent), Omar Chaparro (Overboard), Chris Geere (Modern Family), il candidato all'Oscar Ken Watanabe (Godzilla, L'ultimo Samurai) e Bill Nighy (Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1).

Il film è diretto da Rob Letterman (Piccoli brividi, Mostri contro Alieni), da una sceneggiatura di Dan Hernandez & Benji Samit e Rob Letterman & Derek Connolly, una storia di Dan Hernandez, Benji Samit e Nicole Perlman basata sul videogioco The Great Detective Pikachu sviluppato da The Pokémon Company e Creatures Inc. Prodotto da Mary Parent e Cale Boyter per Legendary Pictures e Hidenaga Katakami e Don McGowan per The Pokémon Company. Joe Caracciolo, Jr., Ali Mendes, Tsunekazu Ishihara, Kenji Okubo, Toshio Miyahara, Hiro Matsuoka e Keiji Ota sono i produttori esecutivi.

La squadra dietro le quinte che ha affiancato il regista Rob Letterman comprende il direttore della fotografia due volte candidato all'Oscar John Mathieson (Il fantasma dell'opera, Il gladiatore); lo scenografo Nigel Phelps (Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar); i montatori James Thomas (Muppets 2 - Ricercati) e il premio Oscar Mark Sanger (Gravity); e la costumista Suzie Hartman (RocknRolla). La musica è composta da Henry Jackman (Jumanji - Benvenuti nella giungla). Gli effetti visivi sono di Moving Picture Company (Wonder Woman) e Framestore (Guardiani della Galassia Vol. 2).

Lanciato nel 1996 con una risposta travolgente, il marchio Pokémon è un fenomeno globale che ora comprende un massiccio fandom di videogiochi con oltre 300 milioni di unità vendute in tutto il mondo; giochi di carte collezionabili disponibili in 11 lingue con oltre 23,6 miliardi di carte acquistate; una serie televisiva anime alla sua 21esima stagione che è disponibile in più di 160 paesi; e oltre 20 film d'animazione; così come libri, fumetti manga, musica, giocattoli, merchandise e app, incluso il popolare Pokémon GO, scaricato più di 850 milioni di volte e apprezzato in tutto il mondo da fan di tutte le età.

"Detective Pikachu" debutta nei cinema italiani con Warner Bros. il 9 maggio 2019.

Pokémon: Detective Pikachu - Ryan Reynolds annuncia un nuovo trailer del live-action (video)

Un nuovo trailer di Pokémon: Detective Pikachu è stato annunciato per oggi 26 febbraio in uno spassoso video condiviso su Twitter da Ryan Reynolds. L'attore nel video descrive in dettaglio il suo processo di preparazione per il prossimo film dei Pokémon. A quanto pare, lavorare per il film è stato un processo piuttosto impegnativo per Reynolds.

Fin dall'inizio è palese l'ironia del video "Outside the Actors Studio". Ryan Reynolds racconta di aver lasciato i suoi figli a scuola quando ha scoperto di aver ottenuto il ruolo. A quel punto ha cominciato ad ignorare sua moglie decidendo di seguire "il metodo" e calarsi completamente nel personaggio. detective Pikachu non ha figli, quindi neanche Reynolds e lo stesso vale per sua moglie. Anche la moglie di Reynolds,l'attrice Blake Lively, è protagonista nel video e la vediamo spesso alzare gli occhi al cielo sul tempo infinito che Reynolds ha investito per entrare nel personaggio di Pikachu.

Il resto del video è dedicato a Ryan Reynolds che spiega la sua ricerca per il ruolo di Detective Pikachu, che ha incluso lo studio di alcuni libri dei Pokémon e guardare amorevolmente una Poke Ball. Reynolds ha anche una lente d'ingrandimento poiché come è noto tutti i buoni detective ne hanno ovviamente bisogno. L'attore sostiene inoltre di aver provato a perdere 81 chili per raggiungere il peso di Pikachu e di aver passato molto tempo a terra per abituarsi ad essere così piccolo.

Il franchise Pokémon è qualcosa di abnorme, ha venduto oltre 300 milioni di videogiochi, 74 miliardi di carte da collezione in tutto il mondo e ha una serie tv incredibilmente popolare che copre 20 stagioni. "Detective Pikachu" arriverà nei cinema il 9 maggio.

“Acting is behaving truthfully under imaginary circumstances” – Sanford Meisner. Point is, there’s a new Detective Pikachu trailer tomorrow. pic.twitter.com/g9dRTOJHL1 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 25 febbraio 2019

Fonte: Screenrant

Detective Pikachu: nuovo spot tv del film live-action dei Pokemon

Disponibile un nuovo spot televisivo del live-action Detective Pikachu che offre il primo sguardo al Pokémon rosa di prima generazione Lickitung. Annunciato nel 2016, "Detective Pikachu" è il primo film dei Pokémon realizzato con un mix di live-action e CG e segue l'amato Pokemon (doppiato da Ryan Reynolds) mentre aiuta un aspirante addestratore di Pokémon (Justice Smith) a trovare il padre scomparso.

Dopo l'uscita del trailer (che comprendeva brevi apparizioni di Pokémon come Bulbasaur e Charizard), la Warner Bros. ha pubblicato altri spot televisivi che oltre a mostrare altri Pokémon come Snubbull hanno anche fatto più luce sulla trama del film.

"Detective Pikachu" diretto da Rob Letterman (Mostri contro alieni, Piccoli Brividi) e scritto da Nicole Perlman (Guardiani della Galassia) arriva nei cinema italiani il 9 maggio.

Detective Pikachu: primo trailer italiano del film live-action dei Pokemon

Warner Bros. ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di POKEMON Detective Pikachu, la prima avventura Pokémon live-action in uscita nelle sale italiane il 9 maggio 2019.

"POKÉMON Detective Pikachu", nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu, il volto iconico del fenomeno globale Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento multigenerazionale più popolari al mondo ed il franchise multimediale di maggior successo di tutti i tempi. I fan di tutto il mondo potranno vedere Pikachu sul grande schermo come mai visto prima, nel ruolo del Detective Pikachu, un Pokémon come nessun altro. Il film mostra anche una vasta gamma di amati personaggi Pokémon, ognuno con le sue abilità e personalità singolari ed uniche.





La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che soprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

Fanno parte del cast di “POKÉMON Detective Pikachu” anche Justice Smith (“Jurassic World: Fallen Kingdom”) nel ruolo di Tim; Kathryn Newton (“Lady Bird,” TV’s “Big Little Lies”) nei panni di Lucy, una giovane reporter alle prese con la sua prima storia importante; e il candidato Oscar Ken Watanabe (“Godzilla,” “The Last Samurai”) nel ruolo del Tenente Yoshida.

Diretto da Rob Letterman (“Goosebumps,” “Monsters Vs. Aliens”), la squadra dietro le quinte di “POKÉMON Detective Pikachu” comprende il direttore della fotografia John Mathieson (“The Phantom of the Opera,” “Gladiator”) già candidato a due premi Oscar, lo scenografo Nigel Phelps (“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Lies”) e il montatore premio Oscar Mark Sanger (“Gravity”). Gli effetti visivi sono di Moving Picture Company (“Wonder Woman”) e Framestore (“Guardians of the Galaxy Vol. 2”).

Lanciato nel 1996 con una reazione di pubblico travolgente, il marchio Pokémon è un successo globale che ora comprende un ricco fandom di videogiochi con oltre 300 milioni di unità vendute in tutto il mondo; giochi di carte collezionabili disponibili in 11 lingue con oltre 23,6 miliardi di carte acquistate; una serie televisiva alla 20° stagione disponibile in 98 Paesi; e film d'animazione che hanno incassato oltre 700 milioni di dollari al botteghino; oltre a libri, fumetti manga, musiche, giocattoli, merchandising e app, incluso Pokémon GO, che è stato popolare e scaricato più di 650 milioni di volte ed è apprezzato in tutto il mondo da fan di tutte le età.





Detective Pikachu: primo teaser poster ufficiale del film live-action

Disponibile un primo teaser poster ufficiale di Detective Pikachu. Il brand Pokemon è uno dei marchi di intrattenimento più popolari del pianeta, e dopo aver prodotto film d'animazione, serie tv, videogiochi e ogni tipo di merchandise immaginabile è sembrato il momento giusto per un film live-action in arrivo nei cinema la prossima estate.

Il poster condiviso su Twitter è caratterizzato da un logo di "Detective Pikachu" in versione insegna al neon su sfondo nero. Purtroppo non è disponibile una sinossi completa, ma il primo film live-action dei Pokemon sarà incentrato su un adolescente il cui padre viene rapito. Questo porterà il ragazzo da Pikachu, che in questo film interpreta un detective doppiato dal Ryan Reynolds di Deadpool. I due collaborano con un giovane giornalista per risolvere questo caso di persona scomparsa. Il cast, oltre a Reynolds, include Justice Smith (Jurassic World: Il regno distrutto), Kathryn Newton (Big Little Lies), Ken Watanabe (Godzilla: King of the Monsters), Suki Waterhouse (The Bad Batch), Rita Ora (Cinquanta Sfumature di Rosso) e Bill Nighy (Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma).

Alal regia di "Detective Pikachu" c'è Rob Letterman (Piccoli Brividi) che ha scritto la sceneggiatura con Nicole Perlman, che in precedenza ha lavorato a Guardiani della Galassia e all'imminente Captain Marvel. Detective Pikachu, che nasce come videogioco per cellulari, arriva nei cinema il 10 maggio 2019.

Fonte: Twitter