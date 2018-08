Ben Is Back: trailer del film con Julia Roberts e Lucas Hedges

Di Pietro Ferraro sabato 25 agosto 2018

Ben Is Back: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Peter Hedges nei cinema italiani dal 7 dicembre 2018.

Disponibile un primo trailer di Ben Is Back, dramma che segna il ritorno sul grande schermo da protagonista di Julia Roberts. Il film racconta di una struggente riunione madre e figlio interpretati dalla Roberts e Lucas Hedges.

"Ben Is Back" avrà la sua anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2018 seguita da un'uscita nelle sale americane il 7 dicembre. Il film è scritto e diretto da Peter Hedges, padre di Lucas, e presenta nel cast anche Courtesy B. Vance (The People V. O.J. Simpson: American Crime Story) e Kathryn Newton (Lady Bird).

In "Ben is Back", il diciannovenne Ben Burns (Lucas Hedges) torna inaspettatamente a casa dalla sua famiglia alla vigilia di Natale. La madre di Ben, Holly (Julia Roberts), è sollevata e accogliente, ma diffidente nei confronti di suo figlio in continua lotta con una grave dipendenza. Durante le turbolente ore di questa riunione, vengono rivelate nuove verità e l'amore eterno di una madre per suo figlio viene messo alla prova, mentre Holly fa tutto ciò che è in suo potere per tenerlo al sicuro.

Peter Hedges sceneggiatore di Buon compleanno Mr. Grape e About a Boy - Un ragazzo ha debuttato alla regia nel 2003 con Schegge di April, dramma con protagonista Katie Holmes. In seguito ha diretto Steve Carell nella commedia drammatica L'amore secondo Dan (2007) e il film Disney L'incredibile vita di Timothy Green (2012).

"Ben Is Back" segna la seconda volta che Peter Hedges dirige suo figlio Lucas Hedges dopo "L'amore secondo Dan". Lucas è recentemente apparso nel film candidato agli Oscar Tre manifesti a Ebbing, Missouri e nell'acclamato Lady Bird. Altre apparizioni includono Manchester by the Sea, Grand Budapest Hotel e Un giorno come tanti.

L'ultimo ruolo di Julia Roberts risale all'anno scorso cnei panni della mamma di Jacob Tremblay nel toccante dramma Wonder. L' attrice ha anche doppiato Mirtilla nel film d'animazione I Puffi - Viaggio nella foresta segreta e apparirà prossimamente nella serie tv Homecoming che debutterà il prossimo novembre.

Fonte: Slash Film